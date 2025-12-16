Badacze nagrodzeni za najlepsze prace o rozwoju Warszawy

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace dyplomowe o rozwoju miasta. Na zdjęciu: Rafał Trzaskowski z nagrodzoną Agnieszką Płatek
Nagrodzono badaczy, których prace magisterskie i doktorskie wnoszą świeże spojrzenie na wyzwania w obszarach społecznym, przestrzennym, ekonomicznym, środowiskowym i kulturowym stolicy.
Kapituła konkursu, obradująca pod przewodnictwem prof. Mirosława Filiciaka z Uniwersytetu SWPS, zarekomendowała przyznanie dwóch nagród głównych oraz sześciu wyróżnień. Z laureatami i reprezentantami warszawskich uczelni Prezydent spotkał się na uroczystym wręczeniu. W konkursie mogły wziąć udział prace obronione w 2024 roku na dowolnej uczelni w Polsce.
W kategorii rozpraw doktorskich główną nagrodę zdobył dr Tomasz Grzyb z Uniwersytetu Warszawskiego. Jego wyróżniona praca nosi tytuł „Rekreacja jako nośnik usług kulturowych miejskiego krajobrazu nadrzecznego: przykład Warszawy”.
Główną nagrodę w kategorii prac magisterskich otrzymała mgr Agnieszka Płatek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za analizę „Organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w opinii mieszkańców Warszawy”.
Wśród wyróżnionych doktoratów znalazły się trzy prace poruszające istotne zagadnienia z perspektywy rozwoju miasta:
Trzy wyróżnienia przyznano także w kategorii prac magisterskich, koncentrując się na jakości życia i turystyce w stolicy:
W ramach 10. edycji konkursu przyznano również nagrody pieniężne. Laureat nagrody głównej w kategorii rozpraw doktorskich otrzymał 15 tys. zł, a wyróżnieni w tej kategorii – po 6 tys. zł. Za najlepszą pracę magisterską przyznano 7 tys. zł, natomiast wyróżnienia w tej grupie to po 3 tys. zł.
Inicjatywa ma na celu docenienie wkładu nauki w rozwiązywanie problemów samorządowych oraz promowanie badań związanych z miastem, których efekty mogą wpływać na rzeczywistość Warszawy. Konkurs, organizowany już po raz dziesiąty, łącznie nagrodził dotychczas 82 prace dyplomowe dotyczące różnorodnych aspektów funkcjonowania stolicy.