Życie Warszawy

Badacze nagrodzeni za najlepsze prace o rozwoju Warszawy

Publikacja: 16.12.2025 21:00

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace dyplomowe o rozwoju miasta. Na zdjęciu: Rafał T

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace dyplomowe o rozwoju miasta. Na zdjęciu: Rafał Trzaskowski z nagrodzoną Agnieszką Płatek

Foto: Ewelina Lach

M.B.
Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, przyznał nagrody w 10. edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe poświęcone rozwojowi miasta.

Nagrodzono badaczy, których prace magisterskie i doktorskie wnoszą świeże spojrzenie na wyzwania w obszarach społecznym, przestrzennym, ekonomicznym, środowiskowym i kulturowym stolicy.

Kapituła konkursu, obradująca pod przewodnictwem prof. Mirosława Filiciaka z Uniwersytetu SWPS, zarekomendowała przyznanie dwóch nagród głównych oraz sześciu wyróżnień. Z laureatami i reprezentantami warszawskich uczelni Prezydent spotkał się na uroczystym wręczeniu. W konkursie mogły wziąć udział prace obronione w 2024 roku na dowolnej uczelni w Polsce.

Nagrody główne za badania nad Warszawą

W kategorii rozpraw doktorskich główną nagrodę zdobył dr Tomasz Grzyb z Uniwersytetu Warszawskiego. Jego wyróżniona praca nosi tytuł „Rekreacja jako nośnik usług kulturowych miejskiego krajobrazu nadrzecznego: przykład Warszawy”.

Główną nagrodę w kategorii prac magisterskich otrzymała mgr Agnieszka Płatek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za analizę „Organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w opinii mieszkańców Warszawy”.

Wyróżnienia dla najlepszych prac doktorskich

Wśród wyróżnionych doktoratów znalazły się trzy prace poruszające istotne zagadnienia z perspektywy rozwoju miasta:

  • dr Krzysztof Gubański (Uniwersytet Warszawski) za pracę o warszawskim rynku mieszkaniowym.
  • dr Daniel Smaga (Akademia Sztuki Wojennej) za analizę przestępczości narkotykowej wśród młodzieży szkolnej.
  • dr Katarzyna Witek (Akademia Wychowania Fizycznego) za badanie efektów zorganizowanej aktywności fizycznej u mężczyzn powyżej 50. roku życia.
Nagrodzone prace magisterskie

Trzy wyróżnienia przyznano także w kategorii prac magisterskich, koncentrując się na jakości życia i turystyce w stolicy:

  • mgr Julia Hadrych (Uniwersytet Warszawski) za badanie kierunków rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
  • mgr Maciej Lach (Politechnika Warszawska) za analizę zanieczyszczenia światłem na warszawskich osiedlach.
  • mgr Julia Nejman (Uniwersytet Warszawski) za ujęcie wirtualnej turystyki w Warszawie.

Wysokość nagród finansowych

W ramach 10. edycji konkursu przyznano również nagrody pieniężne. Laureat nagrody głównej w kategorii rozpraw doktorskich otrzymał 15 tys. zł, a wyróżnieni w tej kategorii – po 6 tys. zł. Za najlepszą pracę magisterską przyznano 7 tys. zł, natomiast wyróżnienia w tej grupie to po 3 tys. zł.

Inicjatywa ma na celu docenienie wkładu nauki w rozwiązywanie problemów samorządowych oraz promowanie badań związanych z miastem, których efekty mogą wpływać na rzeczywistość Warszawy. Konkurs, organizowany już po raz dziesiąty, łącznie nagrodził dotychczas 82 prace dyplomowe dotyczące różnorodnych aspektów funkcjonowania stolicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

