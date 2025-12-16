Badacze nagrodzeni za najlepsze prace o rozwoju Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, przyznał nagrody w 10. edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe poświęcone rozwojowi miasta.



Nagrodzono badaczy, których prace magisterskie i doktorskie wnoszą świeże spojrzenie na wyzwania w obszarach społecznym, przestrzennym, ekonomicznym, środowiskowym i kulturowym stolicy.

Kapituła konkursu, obradująca pod przewodnictwem prof. Mirosława Filiciaka z Uniwersytetu SWPS, zarekomendowała przyznanie dwóch nagród głównych oraz sześciu wyróżnień. Z laureatami i reprezentantami warszawskich uczelni Prezydent spotkał się na uroczystym wręczeniu. W konkursie mogły wziąć udział prace obronione w 2024 roku na dowolnej uczelni w Polsce.

Nagrody główne za badania nad Warszawą

W kategorii rozpraw doktorskich główną nagrodę zdobył dr Tomasz Grzyb z Uniwersytetu Warszawskiego. Jego wyróżniona praca nosi tytuł „Rekreacja jako nośnik usług kulturowych miejskiego krajobrazu nadrzecznego: przykład Warszawy”.

Główną nagrodę w kategorii prac magisterskich otrzymała mgr Agnieszka Płatek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za analizę „Organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w opinii mieszkańców Warszawy”.