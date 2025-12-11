Najpopularniejsze atrakcje turystyczne w Warszawie. Co przyciąga zwiedzających do stolicy?

Tturyści doceniają Warszawę za bogatą ofertę wydarzeń
Stolica cieszy się wysokim uznaniem odwiedzających, a kluczowe punkty na mapie miasta od lat utrzymują swoją dominującą pozycję.
Niezależnie od pochodzenia turystów, Stare Miasto pozostaje najważniejszym punktem każdej wizyty w stolicy. W opinii turystów krajowych jest to największa atrakcja (29 proc. wskazań), a wśród gości zagranicznych jego popularność jest jeszcze wyższa i wynosi aż 43 proc. Historyczna zabudowa, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest postrzegana jako symbol odrodzenia miasta i jego bogatej tradycji.
Na podium najpopularniejszych miejsc regularnie trafiają dwa inne obiekty o odmiennym charakterze. Łazienki Królewskie cieszą się szczególnym uznaniem turystów z Polski (25 proc. wskazań), podczas gdy goście z zagranicy niemal równie często wybierają Pałac Kultury i Nauki (14 proc.) oraz Inne muzea (14 proc.).
PKiN, mimo upływu lat, pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli architektonicznych Warszawy, przyciągając osoby zainteresowane panoramą miasta oraz historią powojenną.
Istotną zmianą w preferencjach turystycznych jest rosnąca rola Wisły i przyległych do niej terenów. Bulwary Wiślane oraz naturalny, prawy brzeg rzeki zajmują wysoką pozycję w zestawieniach. Są one wskazywane jako jedna z największych atrakcji przez 12 proc. turystów krajowych i 9 proc. zagranicznych.
To miejsce łączy ofertę gastronomiczną, rozrywkową oraz możliwości aktywnego wypoczynku, stając się istotnym elementem wizerunku nowoczesnej metropolii.
Warszawa jest postrzegana jako miasto o ogromnym potencjale edukacyjnym. Prawie połowa wszystkich odwiedzających (49 proc.) decyduje się na wizytę w muzeach, przy czym częściej robią to turyści zagraniczni (59 proc.) niż krajowi (44 proc.). Do najchętniej wybieranych placówek należą:
Poza stałymi punktami programu, turyści doceniają Warszawę za bogatą ofertę wydarzeń. Rekordową popularnością cieszy się Noc Muzeów, która w 2024 roku przyciągnęła ponad 300 tysięcy uczestników. Ważnym aspektem są także obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które stanowią o unikalnym w skali świata wizerunku miasta „W jak wolność”.
Ogólna satysfakcja z pobytu jest wysoka – aż 80 proc. turystów krajowych deklaruje chęć ponownego odwiedzenia stolicy.