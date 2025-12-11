10°C
1020 hPa
Życie Warszawy

Najpopularniejsze atrakcje turystyczne w Warszawie. Co przyciąga zwiedzających do stolicy?

Publikacja: 11.12.2025 08:50

Tturyści doceniają Warszawę za bogatą ofertę wydarzeń

Tturyści doceniają Warszawę za bogatą ofertę wydarzeń

Foto: Filip Frydrykiewicz

M.B.
Warszawa niezmiennie przyciąga miliony podróżnych. Najnowszy raport „Turystyka w Warszawie – Aktualne dane” wskazuje, że głównym celem wizyt jest zwiedzanie zabytków, na co decyduje się 27 proc. turystów krajowych i 25 proc. zagranicznych.

Stolica cieszy się wysokim uznaniem odwiedzających, a kluczowe punkty na mapie miasta od lat utrzymują swoją dominującą pozycję.

Stare Miasto niekwestionowanym liderem rankingu

Niezależnie od pochodzenia turystów, Stare Miasto pozostaje najważniejszym punktem każdej wizyty w stolicy. W opinii turystów krajowych jest to największa atrakcja (29 proc. wskazań), a wśród gości zagranicznych jego popularność jest jeszcze wyższa i wynosi aż 43 proc. Historyczna zabudowa, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest postrzegana jako symbol odrodzenia miasta i jego bogatej tradycji.

Stare Miasto pozostaje najważniejszym punktem każdej wizyty w stolicy.

Stare Miasto pozostaje najważniejszym punktem każdej wizyty w stolicy.

Foto: Filip Frydrykiewicz

Klasyka zwiedzania: Łazienki Królewskie i Pałac Kultury i Nauki

Na podium najpopularniejszych miejsc regularnie trafiają dwa inne obiekty o odmiennym charakterze. Łazienki Królewskie cieszą się szczególnym uznaniem turystów z Polski (25 proc. wskazań), podczas gdy goście z zagranicy niemal równie często wybierają Pałac Kultury i Nauki (14 proc.) oraz Inne muzea (14 proc.).

80 proc.

turystów krajowych deklaruje chęć ponownego odwiedzenia stolicy

Reklama
Reklama

PKiN, mimo upływu lat, pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli architektonicznych Warszawy, przyciągając osoby zainteresowane panoramą miasta oraz historią powojenną.

Wisła i tereny nad rzeką jako nowoczesne centrum rekreacji

Istotną zmianą w preferencjach turystycznych jest rosnąca rola Wisły i przyległych do niej terenów. Bulwary Wiślane oraz naturalny, prawy brzeg rzeki zajmują wysoką pozycję w zestawieniach. Są one wskazywane jako jedna z największych atrakcji przez 12 proc. turystów krajowych i 9 proc. zagranicznych.

Bulwary Wiślane oraz naturalny, prawy brzeg rzeki zajmują wysoką pozycję w zestawieniach.

Bulwary Wiślane oraz naturalny, prawy brzeg rzeki zajmują wysoką pozycję w zestawieniach.

Foto: AdobeStock

To miejsce łączy ofertę gastronomiczną, rozrywkową oraz możliwości aktywnego wypoczynku, stając się istotnym elementem wizerunku nowoczesnej metropolii.

Muzea i instytucje kultury w centrum uwagi

Warszawa jest postrzegana jako miasto o ogromnym potencjale edukacyjnym. Prawie połowa wszystkich odwiedzających (49 proc.) decyduje się na wizytę w muzeach, przy czym częściej robią to turyści zagraniczni (59 proc.) niż krajowi (44 proc.). Do najchętniej wybieranych placówek należą:

  • Muzeum Powstania Warszawskiego,
  • Zamek Królewski,
  • Muzeum Narodowe,
  • Centrum Nauki Kopernik,
  • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Reklama
Reklama
Polecane
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na Mazowszu wynosi 44,7%, czyli więcej niż w skali Polski (
statystyka
Turystyka na Mazowszu. Co czwarty przyjezdny to cudzoziemiec

Wydarzenia czasowe i unikalny klimat miasta

Poza stałymi punktami programu, turyści doceniają Warszawę za bogatą ofertę wydarzeń. Rekordową popularnością cieszy się Noc Muzeów, która w 2024 roku przyciągnęła ponad 300 tysięcy uczestników. Ważnym aspektem są także obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które stanowią o unikalnym w skali świata wizerunku miasta „W jak wolność”.

Ogólna satysfakcja z pobytu jest wysoka – aż 80 proc. turystów krajowych deklaruje chęć ponownego odwiedzenia stolicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Młody kangur spędza kilka miesięcy, przechodząc kluczowe etapy rozwoju fizycznego
zwierzę warszawskie

Baby boom w zoo. Urosło stado kangurów rudych

Kościół pod wezwaniem Świętego Ducha stanowi cenny przykład architektury barokowej w stolicy.
zabytki

Trwają prace konserwatorskie przy kościele pod wezwaniem Świętego Ducha

Informatyk zatrzymany za pornografię dziecięcą
bezpieczeństwo

Informatyk zatrzymany za pornografię dziecięcą

Sesja rozpocznie się w czwartek 11 grudnia o godz. 10 w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki.
polityka

Nie tylko budżet i inwestycje. Czwartkowa sesja Rady Warszawy

Urządzenie Lugicap Ice Perf daje szansę osobom na wózkach poznać przyjemnośc wynikającą z jazdy na ł
bez barier

Wózkowicze na ursynowskim lodowisku

Pierwotnie Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) planował 101 nasadzeń, ale udało się wygospodarować miejsce n
stołeczna flora

Stolica sadzi setki nowych drzew. Nowe Centrum Warszawy

Wśród zatrzymanych znalazła się też młoda kobieta
bezpieczeństwo

Cztery osoby odpowiedzą za serię przestępstw na Sadybie

Oferta Wars Café na Dworcu Centralnym została specjalnie skomponowana pod kątem funkcjonowania w ruc
gastronomia

Wars Café debiutuje na Dworcu Centralnym

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama