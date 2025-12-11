Najpopularniejsze atrakcje turystyczne w Warszawie. Co przyciąga zwiedzających do stolicy?

PKiN, mimo upływu lat, pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli architektonicznych Warszawy, przyciągając osoby zainteresowane panoramą miasta oraz historią powojenną.

Wisła i tereny nad rzeką jako nowoczesne centrum rekreacji

Istotną zmianą w preferencjach turystycznych jest rosnąca rola Wisły i przyległych do niej terenów. Bulwary Wiślane oraz naturalny, prawy brzeg rzeki zajmują wysoką pozycję w zestawieniach. Są one wskazywane jako jedna z największych atrakcji przez 12 proc. turystów krajowych i 9 proc. zagranicznych.

Bulwary Wiślane oraz naturalny, prawy brzeg rzeki zajmują wysoką pozycję w zestawieniach. Foto: AdobeStock

To miejsce łączy ofertę gastronomiczną, rozrywkową oraz możliwości aktywnego wypoczynku, stając się istotnym elementem wizerunku nowoczesnej metropolii.

Muzea i instytucje kultury w centrum uwagi

Warszawa jest postrzegana jako miasto o ogromnym potencjale edukacyjnym. Prawie połowa wszystkich odwiedzających (49 proc.) decyduje się na wizytę w muzeach, przy czym częściej robią to turyści zagraniczni (59 proc.) niż krajowi (44 proc.). Do najchętniej wybieranych placówek należą:

Muzeum Powstania Warszawskiego,

Zamek Królewski,

Muzeum Narodowe,

Centrum Nauki Kopernik,

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Reklama Reklama

Wydarzenia czasowe i unikalny klimat miasta

Poza stałymi punktami programu, turyści doceniają Warszawę za bogatą ofertę wydarzeń. Rekordową popularnością cieszy się Noc Muzeów, która w 2024 roku przyciągnęła ponad 300 tysięcy uczestników. Ważnym aspektem są także obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które stanowią o unikalnym w skali świata wizerunku miasta „W jak wolność”.

Ogólna satysfakcja z pobytu jest wysoka – aż 80 proc. turystów krajowych deklaruje chęć ponownego odwiedzenia stolicy.