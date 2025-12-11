10°C
Życie Warszawy

Nie tylko budżet i inwestycje. Czwartkowa sesja Rady Warszawy

Publikacja: 11.12.2025 07:45

Sesja rozpocznie się w czwartek 11 grudnia o godz. 10 w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki.

Foto: YouTube/Rada Warszawy

Uchwalenie budżetu na przyszły rok, nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa i kwestia nagrody dla Powstańców Warszawskich – to najważniejsze tematy, którymi będą się w czwartek zajmować radni Warszawy.

Sesja rozpocznie się w czwartek 11 grudnia o godz. 10 w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki. Na stronie internetowej „Życia Warszawy” będzie można obejrzeć bezpośredni przekaz z obrad warszawskich radnych.

Finanse miasta podczas sesji Rady Warszawy

Radni będą dyskutować także o zmianach w obecnym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, podejmą też uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania w 2026 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim. Wskażą też przedstawicieli rady miasta do Rady ds. Nagrody dla Powstańców Warszawskich.

Zaplanowano dyskusję na temat kredytów i pożyczek. Miasto chce zaciągnąć ponad 2 mld zł zobowiązań, m.in. w w Banku Gospodarstwa Krajowego i w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Radnym zaproponowano również zmianę uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie modernizacji Węzła Komunikacyjnego Młociny w ramach Programu pn. „Zadania z zakresu ochrony powietrza”.

Dotacje dla OSiR oraz policji

Podczas XXX sesji Rady Warszawy radni będą też dyskutować o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko półpaścowi oraz o korekcie stawek dotacji dla Ośrodków Sportu i Rekreacji na Targówku, Ursynowie i w Śródmieściu na 2025 rok. Podobne stawki ustalą również na 2026 rok dla OSiR na Żoliborzu, Bemowie, Ursynowie, Targówku, w Ursusie, Śródmieściu i Wilanowie.

Według porządku obrad radni mają też podjąć decyzję w sprawie przekazania Policji pieniędzy za czas służby ponadnormatywnej od stycznia do marca 2026 r., przedłużyć Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Program Mieszkaniowy m.st. Warszawy oraz zmienić uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

