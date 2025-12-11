Trwają prace konserwatorskie przy kościele pod wezwaniem Świętego Ducha

Historia i wartość zabytkowa obiektu

Kościół pod wezwaniem Świętego Ducha stanowi cenny przykład architektury barokowej w stolicy. Został wzniesiony w latach 1707–1717 według projektów uznanych architektów: Józefa Pioli oraz Szymona Józefa Bellottiego. Świątynia na przestrzeni wieków ulegała licznym przekształceniom, a najpoważniejsze uszkodzenia odniosła podczas bombardowań w trakcie powstania warszawskiego. Proces odbudowy kościoła trwał do 1956 roku, przywracając mu dawną formę.

Ochrona konserwatorska kompleksu

Ze względu na swoją wartość historyczną i artystyczną, kościół wraz z przylegającym do niego klasztorem paulinów został w 1965 roku wpisany do rejestru zabytków. Obecnie prowadzone systematyczne prace konserwatorskie mają na celu utrzymanie obiektu w należytym stanie i ochronę substancji zabytkowej przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.

Regularne dofinansowania ze środków publicznych pozwalają na sukcesywne odnawianie kolejnych fragmentów elewacji tego barokowego zabytku.