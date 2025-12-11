10°C
Życie Warszawy

Trwają prace konserwatorskie przy kościele pod wezwaniem Świętego Ducha

Publikacja: 11.12.2025 08:25

Kościół pod wezwaniem Świętego Ducha stanowi cenny przykład architektury barokowej w stolicy.

Foto: mat. pras.

M.B.
W listopadzie bieżącego roku zakończono odbiór czwartego etapu prac remontowych i konserwatorskich prowadzonych przy zabytkowym kościele pod wezwaniem Świętego Ducha w Warszawie. Działania skupiły się na renowacji ścian zewnętrznych oraz elewacji obiektu.

Realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zakres przeprowadzonych robót budowlanych

Ostatni etap prac objął szereg specjalistycznych działań mających na celu poprawę stanu technicznego i wizualnego świątyni. Wykonano remont elewacji wieży wschodniej, obejmujący jej ścianę wschodnią oraz południową.

Prace konserwatorskie prowadzono również na elewacjach nawy głównej i prezbiterium od strony wschodniej. Istotnym elementem inwestycji był remont stolarki okiennej w tych samych sekcjach budynku, co pozwoliło na zabezpieczenie otworów okiennych i przywrócenie im właściwych parametrów technicznych.

Wykonano remont elewacji wieży wschodniej, obejmujący jej ścianę wschodnią oraz południową.

Foto: mat. pras.

Historia i wartość zabytkowa obiektu

Kościół pod wezwaniem Świętego Ducha stanowi cenny przykład architektury barokowej w stolicy. Został wzniesiony w latach 1707–1717 według projektów uznanych architektów: Józefa Pioli oraz Szymona Józefa Bellottiego. Świątynia na przestrzeni wieków ulegała licznym przekształceniom, a najpoważniejsze uszkodzenia odniosła podczas bombardowań w trakcie powstania warszawskiego. Proces odbudowy kościoła trwał do 1956 roku, przywracając mu dawną formę.

