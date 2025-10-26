Turystyka na Mazowszu. Co czwarty przyjezdny to cudzoziemiec

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na Mazowszu wynosi 44,7%, czyli więcej niż w skali Polski (40,5%)
Dane statystyczne pokazują, że Mazowsze wyróżnia się liczbą miejsc noclegowych oraz znaczącym udziałem turystów zagranicznych, choć długość pobytów jest tutaj krótsza niż średnie krajowe i europejskie.
W województwie mazowieckim przypada aktualnie 124 miejsca noclegowe na jeden obiekt, co przewyższa średnią krajową (81) i unijną (46) – wskazuje to na dużą skalę i potencjał infrastruktury noclegowej regionu. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wynosi 44,7 proc., czyli więcej niż w skali Polski (40,5 proc.), lecz nieco mniej niż średnia europejska (49,2 proc.).
Typowy turysta zostaje tu na 1,7 doby – to mniej niż w Polsce (2,6 doby) i w całej Unii Europejskiej (2,9 doby). Udział turystów zagranicznych wśród korzystających z bazy noclegowej na Mazowszu pozostaje na poziomie 26,1 proc., wyraźnie powyżej wartości krajowej (19,5 proc.), choć niżej niż średnia unijna (40 proc.).
Na terenie Mazowsza widać istotne różnice. Region warszawski stołeczny oferuje 163 miejsca noclegowe na obiekt, natomiast w regionie mazowieckim regionalnym wskaźnik ten to tylko 68. W Warszawie stopień wykorzystania miejsc noclegowych sięga 48,5 proc., a w pozostałej części regionu – zaledwie 30,4 proc.
W obu częściach średni czas pobytu jest zbliżony: 1,6 doby w stolicy i 1,8 doby w innych powiatach. Warszawa gromadzi też najwięcej gości zagranicznych – 28,2 proc. korzystających z bazy noclegowej, gdy w regionie regionalnym to jedynie 11,3 proc.
Na tle regionów Unii Europejskiej Mazowsze prezentuje wyniki umiarkowane – region nie znajduje się w czołówce, ale także nie odstaje znacząco. Najwięcej miejsc noclegowych na obiekt znajduje się w Jutlandii Północnej (Dania) – aż 406, zaś najmniej w Zagrzebiu (Chorwacja) – tylko 9. Najwyższy stopień wykorzystania notują Baleary (Hiszpania) – 78,2 proc., podczas gdy najniższy wskaźnik widoczny jest w Macedonii Zachodniej (Grecja) – 20,5 proc.
Turysta najdłużej pozostaje na Wyspach Kanaryjskich (6,7 doby), natomiast najkrócej w Warszawie i Burgundii (Francja) – tylko 1,6 doby. Kreta (Grecja) przyciąga najwięcej turystów zagranicznych (90 proc.), a Region Południowo-Wschodni w Rumunii – najmniej (4,2 proc.).