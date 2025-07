Mazowieckie muzea nagrodzone. Jakie były najciekawsze wystawy i wydarzenia?

projekt edukacyjny,

wydawnictwo muzealne,

plakat muzealny,

kategoria otwarta.

Wystawy w mazowieckich muzeach

W kategorii „Wystawa” w podkategorii „Wystawy zorganizowane przez większe muzea” pierwsze miejsce zajęło Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu za wystawę „Jacek Malczewski. Konteksty”, drugie miejsce ex aequo Muzeum Warszawy za wystawę „Julia Keilowa. Projektantka” oraz Stacja Muzeum za wystawę „Architektura dworców kolejowych 1918-1939”, a trzecie miejsce Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach za wystawę „Czy mnie jeszcze pamiętasz… PRL w Siedlcach”.

Wyróżnienia otrzymały: Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu za wystawę „Od adamaszku do żakardu – dawne tkaniny dworskie”, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie za wystawę „Co było przed pałacem? Czyli archeologia sannickiego parku”, Muzeum Niepodległości w Warszawie za wystawę „Wiara i Nadzieja na zesłaniu” oraz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie za wystawę „Do Potomnego. W 80. rocznicę Powstania Warszawskiego”.

W podkategorii „Wystawy zorganizowane przez mniejsze muzea” pierwsze miejsce zajęło Muzeum Ziemi Błońskiej za wystawę „Mera-Błonie… Tak biło serce miasta”, drugie miejsce Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach za wystawę „Pierwsza Warszawa M-20 nr 000001 – powrót ikony polskiej motoryzacji”, a trzecie miejsce Muzeum Historii Najnowszej Radomia za wystawę „Salvador Dali w Radomiu”.

Projekt edukacyjny i wydawnictwo muzealne

W kategorii „Projekt edukacyjny” pierwsze miejsce zajęło Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu za projekt „Dla najmłodszych muzykantów. Gwizdawki, świstawki – gwizdki ceramiczne”, drugie miejsce Lengrenówka oddział Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie za projekt „Szkoła komiksu”, a trzecie miejsce Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie za projekt „Ferie na Zamku w Liwie”.

Wyróżnienia otrzymały: Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie za projekt „Ludzkie historie żakardem utkane”, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie za projekt „Wilanowskie menu”, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce za projekt „Odkrywanie Nikifora” oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie za projekt „Bezpiecznie w podróży”.

W kategorii „Wydawnictwo muzealne” pierwsze miejsce zajęło Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie za wydawnictwo „Malarki warszawskie. Katalog zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”, drugie miejsce Muzeum Narodowe w Warszawie za wydawnictwo „Józef Chełmoński 1849-1914, katalog wystawy”, a trzecie miejsce Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu za wydawnictwo „Jacek Malczewski. Konteksty”.

Wyróżnienia otrzymały: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN za wydawnictwo „Opowiadania o wartościach. Zbiór tekstów towarzyszących Akcji Żonkile", Muzeum Powstania Warszawskiego za wydawnictwo „Kolor Powstania 1944. Zdjęcia walczącej Warszawy”, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce za wydawnictwo „Powstanie listopadowe w województwie płockim. Mobilizacja i działania zbrojne" oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie za wydawnictwo „Pamięć w kolorze sepii. Kolekcja fotografii z okresu Powstania Styczniowego w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie”.

Kategoria otwarta i plakat muzealny

W kategorii otwartej pierwsze miejsce zajęło Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie za projekt „Pokaz mody lnianej 2024”, drugie miejsce Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce za projekt „Konkurs kurpiowskiej sztuki ludowej pt. „Sztuka Kurpiów” wraz z wystawą pokonkursową”, a trzecie miejsce ex aequo Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu za projekt „Muzealne Święto Plonów” oraz Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie za projekt „530. Obchody Urodzin Bony – Królowej Polski i Władczyni Mazowsza”.

Wyróżnienia otrzymały: Muzeum Regionalne w Zwoleniu za projekt „Z ruin podniesione. Zwoleńska instalacja historyczna”, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie za projekt „Pieśń świętojańska o Sobótce”, Muzeum Historii Najnowszej Radomia za projekt „Korowód Kolędników – Wydarzenie towarzyszące wystawie czasowej „Świat na Opak. Kolędowanie w Polsce” oraz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie za projekt „CAGAAN SAR. Powitanie Mongolskiego Nowego Roku”.

W kategorii „Plakat Muzealny” pierwsze miejsce zajęło Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie za plakat do wystawy „Miecze japońskie. Z kolekcji gen. Sławomira Petelickiego i Polskiej Sekcji Miecza Japońskiego”, drugie miejsce Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce za plakat do wystawy pt. „Nikifor malarz nad malarzami”, a trzecie miejsce Muzeum Historii Najnowszej Radomia za plakat do wystawy pt. „Tkacze historii. Pięć dekad mody w Polsce”.

Wyróżnienia otrzymały: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie za plakat „Wolne żarty. Humor lat 90.”, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie za plakat „Świat nierealny, lecz poznawalny”, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu za plakat „Golden hour – Złota godzina” oraz Muzeum Narodowe w Warszawie za plakat „Józef Chełmoński”.