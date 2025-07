„Drogi do Jerozolimy” i „Autoportrety” do 20 lipca w Muzeum Narodowym

To już ostatnie dni, by zwiedzić wystawy czasowe „Autoportrety” i „Drogi do Jerozolimy” w Muzeum Narodowym w Warszawie.



„Drogi do Jerozolimy” to próba przedstawienia fenomenu świętego miasta trzech wielkich kultur: żydowskiej, chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Reklama Wystawa opowiada o Jerozolimie w konkretnej rzeczywistości geograficznej, historycznej i kulturowej. Opisuje ją także jako przestrzeń wyobrażoną: wspominaną w księgach i pieśniach, obrazowaną i fotografowaną, cel wędrówek pielgrzymów, marzenie podróżników. To także opowieść o dawnej wielokulturowej Warszawie oraz samym muzeum, mieszczącym się w Alejach Jerozolimskich. Na wystawie zaprezentowano ponad 220 dzieł sztuki pochodzących z różnych epok. Wystawa „Drogi do Jerozolimy” w Muzeum Narodowym w Warszawie Trzy wielkie religie monoteistyczne: judaizm, chrześcijaństwo i islam widzą w Jerozolimie miasto święte. Żydzi modlą się przy Murze Zachodnim (Ścianie Płaczu), jedynym relikcie Świątyni pierwotnie wzniesionej przez króla Salomona. Polecane 81. rocznica powstania warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego szuka wolontariuszy Chrześcijanie pielgrzymują do miejsc związanych z męką i zmartwychwstaniem Jezusa, które upamiętnia bazylika Grobu Świętego (Zmartwychwstania). Jerozolima miała być też celem nocnej podróży Muhammada, tam Prorok wstąpił do nieba. W panoramie miasta złotem lśni Kopuła na Skale – jedno z najważniejszych sanktuariów islamu. Każda z religii snuje własną, powszechną