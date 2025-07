200 godzin w powietrzu i tysiące zdjęć - Narodowe Archiwum Cyfrowe ma w swoich zasobach zbiory Lecha Zielaskowskiego liczące niemal 7800 skanów. Wśród nich dużo miejsca zajmują zdjęcia Warszawy z pokładu samolotu. Jak przez lata zmieniała się stolica? Zapraszamy do galerii.



Lech Zielaskowski spędził w powietrzu 200 godzin w samolotach i śmigłowcach (PZL-104 Wilga, PZL-101 Gawron oraz Mil Mi-2), z których pokładów wykonywał zdjęcia – w tym Warszawy. Był posiadaczem akredytacji Międzynarodowych Salonów Lotniczych, a ponadto współpracował z PLL LOT. W ramach tej współpracy realizował dla nich materiały reklamowe.

Jednak fotografia lotnicza to nie wszystko – jego zdjęcia to też zatrzymanie w kadrze wielu uroczystości kościelnych, na przykład pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Ostatnie zdjęcia Zielaskowskiego pochodzą z około 2003 roku.

Lech Zielaskowski przed rozpoczęciem mszy św. beatyfikacyjnej matki Urszuli Ledóchowskiej na Łęgach Dębińskich w Poznaniu, 20 czerwca 1983 roku. Foto: Archiwum fotograficzne Lecha Zielaskowskiego

Kim był Lech Zielaskowski?

Lech Zielaskowski to polski fotograf i operator filmowy, który urodził się w 1937 roku w Warszawie. Już w latach szkolnych zaczął fotografować, a swoje pierwsze zdjęcia publikował w gazetkach szkolnych. Rok po maturze, w 1957 roku został powołany do służby wojskowej w Marynarce Wojennej, a po rocznym szkoleniu skierowano go do pracy na stanowisku fotoreportera w Tygodniku Marynarki Wojennej „Bandera”.