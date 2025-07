Ulica Sanguszki z nowym pasem rowerowym

Warszawscy rowerzyści doczekali się realizacji projektu, który znacząco poprawia bezpieczeństwo i ich komfort. Na ulicy Sanguszki, między Wisłostradą a ulicą Zakroczymską, powstał nowy pas rowerowy pod skarpę.



Jest to efekt wdrożenia projektu z budżetu obywatelskiego, który, po wielu perypetiach, w końcu doczekał się realizacji. Dopiero za czwartym podejściem udało się pomyślnie rozstrzygnąć przetarg.

Kluczowe zmiany i rozwiązania

Nowa infrastruktura rowerowa powstała dzięki przekształceniu jednego z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dotychczas dla samochodów. Aby zapewnić bezpieczeństwo, ruch rowerowy został oddzielony od ruchu samochodowego za pomocą słupków. Ponadto, w celu zachowania ciągłości trasy, w rejonie Wisłostrady wyznaczono krótki odcinek ciągu pieszo-rowerowego.

Podjazd pod skarpę na ul. Sanguszki jest uznawany za jeden z najłagodniejszych w okolicy, co czyni go znacznie lepszą opcją dla rowerzystów zmierzających do centrum, niż kostkowe drogi w rejonie Starówki czy ulicy Oboźnej.

Modyfikacje sygnalizacji świetlnej dla większego bezpieczeństwa

W ramach projektu wprowadzono również modyfikacje sygnalizacji świetlnej przy wlocie ul. Sanguszki w Wisłostradę. Zlikwidowano zieloną strzałkę, która często była ignorowana przez kierowców, stwarzając zagrożenie dla rowerzystów korzystających z przejazdu. W zamian kierowcy zyskali krótki odcinek dodatkowego pasa ruchu przed światłami, co ma usprawnić płynność ruchu.