Deutsche Bahn uruchomi pociągi ICE 3neo z Berlina do Warszawy. Kiedy pierwsze kursy?

Natomiast Urlich Lange, parlamentarny sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu, stwierdził, że atrakcyjny transport kolejowy łączy ludzi i ożywia wspólny europejski rynek. Ruch transgraniczny do Paryża i Warszawy to ważny krok, by pogłębić przyjazną współpracę.

ICE 3neo. Co to za pociągi?

Do tej pory niemiecka kolej zamówiła od firmy Siemens Mobility 90 pociągów, natomiast dostarczono 29. Wyruszyły one na trasy w listopadzie 2022 roku, a od 2024 roku obsługują trasy międzynarodowe do Brukseli i Amsterdamu.

Jak podaje na swojej stronie Deutsche Bahn, ICE 3neo posiada liczne innowacje, które dla pasażerów oznaczają większy komfort jazdy. Pociąg osiąga prędkość maksymalną do 320 km/h. Posiada fotele zaprojektowane i regulowane tak, by były jak najwygodniejsze i zapewniające wypoczynek. Cała przestrzeń jest harmonijna, design nowoczesny, a wykorzystane barwy – stonowane. Oświetlenie jest nastrojowe, co sprawia, że wnętrza są wyjątkowo przytulne. W pierwszej klasie dostępne są indukcyjne ładowarki do smartfonów. W toaletach również wprowadzono niezbędne innowacje – kosze na odpadki otwierane są bezdotykowo, znajdują się tam też foteliki dla małych dzieci, co znacznie ułatwia skorzystanie z toalety rodzicom podróżującym w pojedynkę.