Nowe, egzotyczne połączenie z lotniska w Modlinie. Można już kupować bilety

Od 20 grudnia linia Air Arabia uruchamia połączenie z lotniska Warszawa-Modlindo Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W siatce połączeń to nie tylko nowy kierunek, ale również możliwość przesiadek do Tajlandii, na Malediwy, Sri Lankę, do Nepalu czy Omanu.



„Niezależnie od tego, czy planujesz tropikalny wypoczynek, egzotyczną przygodę czy wyjątkową zimową ucieczkę — z Air Arabia polecisz komfortowo i w dobrej cenie!" – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Lotnisko Warszawa-Modlin. Reklama Jak często wykonywane będą loty między Modlinem a Szaradżą? Loty między Modlinem a Szardżą wykonywane będą codziennie. We wtorki, czwartki, piątki i niedziele rejsy mają startować z Szardży o 17.05 czasu lokalnego i lądować na modlińskim lotnisku o 20.45 czasu polskiego. Loty w odwrotnym kierunku mają startować o 21.35 czasu polskiego i kończyć się następnego dnia o 06.35 czasu lokalnego. W poniedziałki, środy i soboty samoloty z Szardży do Modlina będą startować o godz. 07.15 czasu lokalnego, a lądować o 10.55 czasu polskiego. Loty w odwrotnym kierunku (Lotnisko Warszawa-Modlin – Szardża) mają startować o 11.45 czasu polskiego i lądować w Szardży o 20.45 czasu lokalnego. Modlin trzecim lotniskiem, z którego można będzie dolecieć z Polski do Szardży Rozpoczęcie lotów z Modlina nie oznacza, że Air Arabia wycofuje się z Lotniska Chopina (skąd Air Arabia lata od grudnia 2024 r.). – Z przyjemnością wprowadzamy nową usługę na drugie lotnisko w Warszawie, oferując codzienne bezpośrednie połączenia między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Polską – komentuje Adel Al Ali, prezes grupy Air Arabia. – Ta nowa usługa wzmacnia nasze zaangażowanie w zapewnianie klientom większego wyboru podróży i podkreśla rosnące zapotrzebowanie na niedrogie podróże lotnicze między tymi dwoma krajami. Dodatkowa usługa na lotnisku w Modlinie, obok naszej obecnej usługi na Lotnisku Chopina, pozwala nam na dalsze rozszerzenie zasięgu w stolicy Polski i jej okolicach, zapewniając naszym pasażerom jeszcze większą wygodę.