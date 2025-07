Koniec konfliktu Ryanaira i lotniska w Modlinie. Będzie 25 nowych tras

Ryanair podpisał wieloletnią umowę z lotniskiem w Modlinie, planując potrojenie liczby pasażerów do 2030 roku.



Irlandzka linia lotnicza Ryanair podpisała nową, wieloletnią umowę z lotniskiem w Modlinie, co oznacza znaczący krok w rozwoju portu i zwiększenie jego znaczenia na mapie lotnisk w regionie. Według zapisów tej umowy, Ryanair zamierza potroić liczbę pasażerów korzystających z modlińskiego lotniska, z obecnych 1,5 miliona w tym roku do ponad 5 milionów w 2030 roku.

Siedem nowych tras z Modlina w przyszłym roku

Plany na przyszły rok obejmują uruchomienie trzech nowych samolotów w bazie w Modlinie, co wpłynie na możliwości przewozowe portu. W związku z tym Ryanair zamierza uruchomić co najmniej siedem nowych tras, a na kilkunastu innych zwiększy częstotliwość lotów, co rozbuduje ofertę i poprawi dostępność połączeń z lotniska.

Nowa umowa kończy najdłuższy w branży lotniczej konflikt między Ryanairem a lotniskiem w Modlinie. W ramach podpisanego porozumienia irlandzka linia zobowiązała się do zwiększenia liczby przewożonych pasażerów do ponad 5 milionów rocznie do 2030 roku oraz do zwiększenia floty zbazowanych samolotów z czterech do ośmiu.

Ponadto, Ryanair planuje otworzyć do 2030 roku 25 nowych tras z lotniska w Modlinie, co będzie wiązać się z utworzeniem 200 nowych miejsc pracy w regionie. Plany na sezon letni obejmują uruchomienie przynajmniej siedmiu nowych połączeń, zwiększenie liczby zbazowanych samolotów z czterech do siedmiu oraz podniesienie częstotliwości lotów na kilkunastu trasach. Liczba pasażerów obsługiwanych przez Ryanair w Modlinie ma się zwiększyć do 2,5-3 milionów.