Kariera na szynach: SKM w Warszawie szkoli na maszynistów. Jak zdobyć licencję?

• Ukończone 18 lat.

• Posiadanie co najmniej zasadniczego wykształcenia zawodowego lub branżowego.

• Niekaralność za umyślne przestępstwa.

• Spełnienie restrykcyjnych wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, które są weryfikowane na podstawie specjalistycznych badań.

Szkolenie na licencję, zgodnie z wytycznymi Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), obejmuje 298 godzin zajęć teoretycznych. Warto zaznaczyć, że oferta SKM wykracza poza ten minimalny zakres, oferując również praktyczne zajęcia na pojazdach kolejowych. Po ukończeniu kursu, kandydat przystępuje do egzaminu państwowego, przeprowadzanego przez w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w Warszawie. Egzamin to 100 pytań jednokrotnego wyboru, a na jego rozwiązanie przeznaczone jest 200 minut. Aby zdać, należy uzyskać co najmniej 75 proc. poprawnych odpowiedzi ogółem, minimum 50 proc. z każdego bloku tematycznego oraz obligatoryjnie 100 proc. z bloku dotyczącego sygnalizacji kolejowej. Uzyskana licencja jest ważna przez 10 lat, a jej ważność jest podtrzymywana przez regularne badania lekarskie i psychologiczne.

Świadectwo maszynisty – klucz do pracy na kolei

Posiadanie licencji maszynisty otwiera drogę do kolejnego, bardziej zaawansowanego etapu – zdobycia świadectwa maszynisty. To właśnie ten dokument jest niezbędny do samodzielnego prowadzenia pojazdów kolejowych. Kluczową różnicą jest to, że szkolenie na świadectwo maszynisty realizowane jest w ramach zatrudnienia u przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury. SKM informuje, że w spółce uruchamiany jest proces rekrutacji na kurs na świadectwo maszynisty, co daje szansę na kontynuację kariery w tej firmie.

Szkolenie na świadectwo jest znacznie dłuższe, może trwać do kilkunastu miesięcy i obejmuje zarówno staż stanowiskowy, pogłębioną teorię, jak i intensywne, praktyczne prowadzenie pojazdu pod nadzorem. W ramach tego etapu wykorzystuje się również zaawansowane symulatory kolejowe. Egzamin na świadectwo maszynisty, również państwowy i przeprowadzany przez w CEMM, składa się z części teoretycznej (test elektroniczny i zadania na symulatorze) oraz części praktycznej, polegającej na prowadzeniu pojazdu po infrastrukturze. Świadectwo maszynisty jest wydawane przez pracodawcę i wygasa z dniem rozwiązania umowy o pracę. Jest to dokument o charakterze międzynarodowym, który po rozszerzeniu uprawnień (np. o znajomość języka obcego czy specyfiki danej infrastruktury) pozwala na pracę w całej Unii Europejskiej.