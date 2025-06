„Słonecznym” nad morze. Ruszył wakacyjny pociąg Kolei Mazowieckich

Rozpoczął się sezon wakacyjny dla pociągów „Słoneczny” i „Słoneczny Bis” Kolei Mazowieckich, które ponownie połączyły Warszawę bezpośrednio z nadmorskimi kurortami.



W sobotę, 28 czerwca 2025 roku, o godzinie 10:04 z Dworca Zachodniego w Warszawie, w swoją pierwszą wakacyjną podróż wyruszył pociąg „Słoneczny Bis”, inaugurując tym samym sezon letnich połączeń Kolei Mazowieckich nad Bałtyk. W uroczystym otwarciu uczestniczył marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, podkreślając znaczenie tych połączeń dla regionu i komfortu podróżnych. Pociągi „Słoneczny” i „Słoneczny Bis”, które co roku cieszą się niesłabnącą popularnością, przez całe wakacje będą stanowić wygodną alternatywę dla podróży samochodem, oferując szybki i komfortowy dojazd do najpopularniejszych polskich miejscowości nadmorskich.

Pociąg „Słoneczny” 2025. Rozkład jazdy i trasy – Bałtyk na wyciągnięcie ręki

Tegoroczna oferta Kolei Mazowieckich obejmuje dwa połączenia. Pociąg „Słoneczny” będzie kursował codziennie przez całe wakacje, aż do 31 sierpnia 2025 roku, na trasie Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Odjazd ze stolicy zaplanowano na godzinę 6:17, a przyjazd do Ustki o 12:30. W drogę powrotną z Ustki skład wyruszy o 15:10, docierając do Warszawy Zachodniej o 21:38. Cała podróż do Ustki zajmie pasażerom 6 godzin.

Uzupełnieniem oferty jest pociąg „Słoneczny Bis”, który obsługiwać będzie trasę Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna – Warszawa Zachodnia w weekendy oraz dni świąteczne. Poranny odjazd z Warszawy Zachodniej o godzinie 10:04 pozwoli dotrzeć do Gdyni Głównej już o 14:07. Powrót z Gdyni zaplanowano na 14:52, z przyjazdem do Warszawy Zachodniej o 18:56. Czas podróży do Gdyni wynosi zaledwie 4 godziny. Oba pociągi zatrzymują się na kluczowych stacjach pośrednich, takich jak Gdańsk, Sopot, Gdynia, oraz w przypadku „Słonecznego” Wejherowo, Lębork czy Słupsk, umożliwiając dostęp do szerokiej gamy nadmorskich atrakcji.

Standard podróży i udogodnienia

Pociągi „Słoneczny” i „Słoneczny Bis” złożone są z nowoczesnych, klimatyzowanych wagonów piętrowych, które zapewniają przestronne wnętrza i przyjemne warunki nawet w upalne dni. Składy są w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także podróżujących z małymi dziećmi, oferując specjalne przewijaki dla niemowląt. Dużym atutem, szczególnie dla aktywnych turystów, jest możliwość bezpłatnego przewozu rowerów, co pozwala na swobodne eksplorowanie nadmorskich ścieżek rowerowych. Ponadto, podróżni mogą bez obaw zabrać ze sobą swoich czworonożnych przyjaciół – psy są również przewożone bezpłatnie. Na pokładzie pociągów dostępny jest również catering, co pozwala na zaspokojenie głodu i pragnienia w trakcie podróży.

Ile kosztuje bilet na pociąg „Słoneczny” z Warszawy?

W tym roku Koleje Mazowieckie utrzymały ceny biletów na poziomie z ubiegłego roku. Bilet normalny na trasie do Ustki kosztuje 75 zł, natomiast do Gdyni – 60 zł. Dostępne są również ulgowe bilety dla studentów (do Ustki 36,75 zł, do Gdyni 29,40 zł) oraz uczniów (do Ustki 47,25 zł, do Gdyni 37,80 zł).