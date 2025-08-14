Akty zgonu, CV, faktury. Potężne archiwum porzucone w pustostanie

Strażnicy miejscy, wezwani do opuszczonego budynku w warszawskich Włochach, zamiast zgłaszanych strzykawek znaleźli setki segregatorów. Były w nich CV, akty zgonu i notarialne, a także listy płac z ostatnich kilkudziesięciu lat.



W warszawskich Włochach doszło do nietypowego odkrycia. Interwencja, która miała dotyczyć porzuconych strzykawek, doprowadziła do ujawnienia ogromnego archiwum dokumentów. W opuszczonym i niezabezpieczonym budynku przy ulicy Popularnej strażnicy miejscy natknęli się na setki segregatorów, zawierających dane osobowe i wrażliwe informacje.

Zamiast strzykawek, góra dokumentów

Zgłoszenie, które wpłynęło do Straży Miejskiej, dotyczyło rzekomego porzucenia strzykawek na terenie pustostanu. Funkcjonariusze udali się na miejsce, ale poszukiwanych przedmiotów nie znaleziono. W jednym z pomieszczeń odkryli oni za to potężne archiwum – około 600 segregatorów. W innych częściach budynku znajdowały się także pojedyncze dokumenty.

CV, akty zgonu, listy płac i dokumenty sądowe

Zawartość segregatorów zaskoczyła strażników. W środku znajdowały się różnorodne dokumenty zawierające dane osobowe, m.in. CV, akty zgonu, akty notarialne, listy płac, faktury oraz dokumenty sądowe. Stan najstarszych pism, pochodzących z 1951 roku, był bardzo zły, co świadczy o długim czasie ich porzucenia. Były one zakurzone i zawilgocone.