26°C
1020.9 hPa
Życie Warszawy

Ksiądz z Bródna dorobił się milionów oszustwami? Jest akt oskarżenia

Publikacja: 12.08.2025 16:15

Były proboszcz parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Faustyny w Warszawie z aktem oskarżenia

Były proboszcz parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Faustyny w Warszawie z aktem oskarżenia

Foto: swfaustyna.waw.pl

Kacper Komaiszko
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi parafii pw. Św. Faustyny na warszawskim Bródnie. Duchowny miał przyjąć fikcyjne darowizny na kwotę niemal 20 mln zł i pomagać w oszustwach podatkowych.

Prokuratura Regionalna w Warszawie, we współpracy z Delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, postawiła zarzuty byłemu proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Faustyny w Warszawie. Ksiądz Ryszard L. został oskarżony o przyjęcie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego oraz charytatywno-opiekuńcze o łącznej wartości niemal 20 milionów złotych. Według śledczych, w wyniku przestępczej działalności duchownego, Skarb Państwa miał stracić prawie 6 milionów złotych z tytułu zaniżonego podatku dochodowego.

Schemat przestępstwa

Jak ustaliła prokuratura, mechanizm działania był prosty. Osoby, które chciały uniknąć płacenia wysokich podatków, kontaktowały się z księdzem Ryszardem L. Następnie wpłacały pieniądze na konto parafii jako rzekome darowizny, często w kwotach zbliżonych do limitu 6 proc. dochodów, które można odliczyć od podatku. Po wpłynięciu środków na rachunek parafii, ksiądz L. przelewał je na swoje prywatne konto, a po wypłaceniu w gotówce, po potrąceniu 10 proc. „prowizji”, zwracał darczyńcom pozostałą część, czyli 90 proc. pierwotnej kwoty.

Milionowe straty Skarbu Państwa

Zgodnie z aktem oskarżenia, w latach 2019-2023 ksiądz Ryszard L. przyjął fikcyjne darowizny na kwotę ponad 18,4 mln zł na cele kultu religijnego oraz ponad 1 mln zł na cele charytatywno-opiekuńcze. W związku z udzielaniem pomocy w popełnianiu tych przestępstw, duchowny miał uzyskać korzyść majątkową w wysokości niemal 2 mln zł. Wprowadzanie w błąd urzędów skarbowych doprowadziło do zaniżenia podatku dochodowego od osób fizycznych o prawie 6 mln zł.

Polecane
Proboszcz parafii zaatakował bezdomnego siekierą i podpalił go
bezpieczeństwo
Brutalna zbrodnia w Lasopolu. Ksiądz przyznał się do winy

Wyniki śledztwa

W toku śledztwa Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła zarzuty łącznie 43 osobom zamieszanym w sprawę. Na majątku oskarżonych dokonano zabezpieczenia o wartości ponad 4,3 mln zł. W efekcie działań prokuratury znaczna część rzekomych darczyńców złożyła już korekty podatkowe i uregulowała swoje zaległe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, gdzie zostanie rozstrzygnięta.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

13 sierpnia 1944 roku na warszawskim Starym Mieście, przy ul. Kilińskiego, doszło do jednej z najwię
81. rocznica powstania warszawskiego

Warszawa w hołdzie ofiarom „czołgu-pułapki”. Dzień Pamięci Starówki

Mieszkania w lipcu sprzedawały się dobrze
nieruchomości

Zmiany na rynku mieszkań w Warszawie. Co się stało z cenami w lipcu?

Jak oceniono Warszawę w światowym rankingu miast najlepszych do życia?
ranking światowy

Warszawa wysoko. W jednej kategorii na pierwszym miejscu

W sobotę Stadion Narodowy był świadkiem skandalicznych wydarzeń w wykonaniu Ukraińców i Białorusinów
Po koncercie Maxa Korzha

63 osoby wydalone z Polski. Deportacje po skandalicznych incydentach

Patrole będą pojawiać się w rezerwacie kilka razy w tygodniu
bezpieczeństwo

Specjalne patrole policji w warszawskim parku. Czego będą pilnować?

W 2018 roku noc spadających gwiazd na Powiślu przyciągnęła kilka tysięcy mieszkańców stolicy
niebo nad warszawą

Spadające gwiazdy na Powiślu. CNK zaprasza na deszcz Perseidów

Jak co roku, tysiące warszawiaków będzie podziwiać wyposażenie polskiej armii podczas defilady na Wi
Święto Wojska Polskiego

Defilada wojskowa 2025. Program obchodów w Warszawie i okolicach

Sztuczna inteligencja w biznesie. Szkolenie na Pradze-Południe
przedsiębiorczość

Sztuczna inteligencja w biznesie. Szkolenie na Pradze-Południe

© Copyright by GREMI MEDIA SA