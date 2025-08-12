Ksiądz z Bródna dorobił się milionów oszustwami? Jest akt oskarżenia

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi parafii pw. Św. Faustyny na warszawskim Bródnie. Duchowny miał przyjąć fikcyjne darowizny na kwotę niemal 20 mln zł i pomagać w oszustwach podatkowych.



Prokuratura Regionalna w Warszawie, we współpracy z Delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, postawiła zarzuty byłemu proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Faustyny w Warszawie. Ksiądz Ryszard L. został oskarżony o przyjęcie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego oraz charytatywno-opiekuńcze o łącznej wartości niemal 20 milionów złotych. Według śledczych, w wyniku przestępczej działalności duchownego, Skarb Państwa miał stracić prawie 6 milionów złotych z tytułu zaniżonego podatku dochodowego.

Schemat przestępstwa

Jak ustaliła prokuratura, mechanizm działania był prosty. Osoby, które chciały uniknąć płacenia wysokich podatków, kontaktowały się z księdzem Ryszardem L. Następnie wpłacały pieniądze na konto parafii jako rzekome darowizny, często w kwotach zbliżonych do limitu 6 proc. dochodów, które można odliczyć od podatku. Po wpłynięciu środków na rachunek parafii, ksiądz L. przelewał je na swoje prywatne konto, a po wypłaceniu w gotówce, po potrąceniu 10 proc. „prowizji”, zwracał darczyńcom pozostałą część, czyli 90 proc. pierwotnej kwoty.

Milionowe straty Skarbu Państwa

Zgodnie z aktem oskarżenia, w latach 2019-2023 ksiądz Ryszard L. przyjął fikcyjne darowizny na kwotę ponad 18,4 mln zł na cele kultu religijnego oraz ponad 1 mln zł na cele charytatywno-opiekuńcze. W związku z udzielaniem pomocy w popełnianiu tych przestępstw, duchowny miał uzyskać korzyść majątkową w wysokości niemal 2 mln zł. Wprowadzanie w błąd urzędów skarbowych doprowadziło do zaniżenia podatku dochodowego od osób fizycznych o prawie 6 mln zł.