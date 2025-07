Brutalna zbrodnia w Lasopolu. Ksiądz przyznał się do winy

Wyniki sekcji zwłok Anatola Cz. były wstrząsające. Biegły medycyny sądowej ustalił, że główną przyczyną zgonu były oparzenia obejmujące aż 80 proc. powierzchni ciała. Dodatkowo na głowie zmarłego stwierdzono obrażenia powstałe od ciężkiego narzędzia o zaostrzonej krawędzi, które również mogły przyczynić się do jego śmierci.

Proboszcz przyznał się do winy

Mirosław M., przesłuchany w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu w charakterze podejrzanego, przyznał się do zabójstwa. Zeznał, że bezpośrednio przed zdarzeniem doszło do sprzeczki między nim a ofiarą. Duchowny ujawnił, że zadał Anatolowi Cz. kilkakrotnie uderzenia siekierą w głowę, a następnie oblał jego ciało łatwopalną cieczą i podpalił.

Co grozi sprawcy?

W obliczu zebranych dowodów i przyznania się do winy, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Mirosławowi M. zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, kwalifikowanego z art. 148 § 2 pkt 1 Kodeksu Karnego. Jest to poważniejszy zarzut niż pierwotnie rozważany, co wskazuje na brutalność i premedytację działania sprawcy.

Prokuratura skieruje również do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Mirosława M.. Podejrzanemu grozi kara od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Sprawa pozostaje w toku, a śledztwo ma na celu dogłębne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej makabrycznej zbrodni.

Reakcja Archidiecezji Warszawskiej

W związku z zatrzymaniem duchownego, oświadczenie wydał również Arcybiskup Metropolita Warszawski, Adrian Galbas. W komunikacie skierowanym wyraził głębokie poruszenie i brak słów pocieszenia w obliczu makabrycznych wiadomości. „Jeden z moich księży brutalnie zamordował człowieka – ubogiego i bezdomnego” – napisał Galbas. Arcybiskup wezwał wszystkich księży Archidiecezji Warszawskiej do podjęcia osobistej pokuty i modlitwy, a w najbliższą niedzielę do wspólnego udziału w mszy, modląc się o przebaczenie Boga i ludzi. Zapewnił również o pełnej współpracy Archidiecezji z organami ścigania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zbrodni oraz zapowiedział podjęcie wszelkich koniecznych procedur kanonicznych. Złożył także kondolencje i modlitwę za zmarłego Anatola Cz. i jego bliskich, kończąc słowami: „Jako biskup Kościoła w Warszawie czuję się moralnie odpowiedzialny za wszystko, co się w tym Kościele dzieje - zarówno dobrego, jak i złego. Za tą okropną zbrodnię. Przepraszam Was”.