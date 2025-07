Tak będzie wyglądać nowy Ośrodek Pomocy Społecznej na Bemowie. Inwestycja za 30 milionów złotych

Zakończono prace przygotowawcze do budowy nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej na warszawskim Bemowie. Budynek, który powstanie przy ul. Oławskiej to inwestycja, która ma zapewnić mieszkańcom lepsze warunki wsparcia społecznego.



Długo wyczekiwana budowa docelowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej na Bemowie wchodzi w decydującą fazę. Prace przygotowawcze zostały pomyślnie zakończone, otwierając drogę dla nowej inwestycji. Obecnie Ośrodek funkcjonuje w tymczasowej lokalizacji przy ul. Pełczyńskiego 26, jednak wkrótce zyska nowoczesne i funkcjonalne miejsce, które umożliwi skuteczniejsze świadczenie pomocy mieszkańcom.

Nowa inwestycja na Bemowie

Nowa siedziba przy ulicy Oławskiej to odpowiedź na rosnące potrzeby społeczne dzielnicy. Jej powstanie ma zapewnić personelowi oraz beneficjentom OPS-u godne i komfortowe warunki do prowadzenia działalności pomocowej. Dzięki odpowiedniej przestrzeni i nowoczesnej infrastrukturze, usługi świadczone na rzecz mieszkańców Bemowa będą mogły być realizowane na jeszcze wyższym poziomie, co przełoży się na realną poprawę jakości życia wielu osób potrzebujących wsparcia.

Finansowanie i harmonogram

Budowa nowego ośrodka jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu. Środki niezbędne na realizację inwestycji zostały zabezpieczone przy udziale Marszałka Województwa Mazowieckiego, w ramach wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 28 082 460 zł. Zakończenie prac budowlanych i oddanie obiektu do użytku planowane jest na koniec 2026 roku.

Jak będzie wyglądać nowy Ośrodek Pomocy Społecznej na Bemowie?

Projektowana siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej to nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek, którego bryła charakteryzuje się prostotą i elegancją. Wizualizacje przedstawiają obiekt o jasnych elewacjach, prawdopodobnie w odcieniach bieli lub jasnej szarości, które doskonale współgrają z dużymi, regularnymi przeszkleniami, zapewniającymi optymalne doświetlenie wnętrz.