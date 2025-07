Przebudowany Vossloh wspomoże tramwajarzy

W sobotę 26 lipca na na pętli P+R Al. Krakowska została rozładowana frezarka firmy Vossloh. Jej zadaniem będzie wyrównać tory tramwajowe, na początek na odcinku od al. Krakowskiej i Grójeckiej.



Po raz pierwszy gościmy w Warszawie na zaproszenie Tramwajów Warszawskich frezarkę, która może pracować na szynach rowkowych, czyli typowych szynach tramwajowych. Firma Vossloh, po rozmowach z tramwajarzami, dostosowała swoją maszynę, służącą do frezowania szyn bezrowkowych (tzw. kolejowych).

Frezarka będzie pracować w Warszawie przez ok. trzy miesiące. Tramwaje Warszawskie przewidujemy frezowanie łącznie ok. 24 km toru pojedynczego. Pierwszym odcinkiem będzie ten od al. Krakowskiej i Grójeckiej, gdzie zostanie wykorzystana przerwa w ruchu spowodowana budową trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego.

Frezarka Vossloh, w takcie swojej pracy, będzie poruszała się z prędkością 3 km/h.

Na docelowe miejsce pracy zostanie przeciągnięta specjalistycznym pojazdem Unimog, który ma możliwość poruszania się po jezdni i po torach. Dzięki tym zabiegom nierówności szyny mają zostać skutecznie usunięte.