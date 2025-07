Tramwaj na Gocław. Wybrano projektanta trasy. Powstanie most tramwajowo-pieszo-rowerowy

Wybrano projektanta długo wyczekiwanej linii tramwajowej na Gocław, co otwiera drogę do budowy bezpośredniego połączenia dzielnicy z centrum. Mieszkańcy zyskają szybki dojazd i nowe, zielone przestrzenie.



Inwestycja „Tramwaj na Gocław” to jedno z najbardziej oczekiwanych przedsięwzięć komunikacyjnych w stolicy. Jej celem jest zapewnienie mieszkańcom Gocławia komfortowego, bezprzesiadkowego dojazdu tramwajem do centrum Warszawy w około 20 minut. Projekt ma nie tylko usprawnić transport, ale również wprowadzić szereg udogodnień dla pieszych i rowerzystów, a także wzbogacić miejską zieleń.

Wybór projektanta

Jak poinformował Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, przetarg na opracowanie dokumentacji wykonawczej dla nowej trasy tramwajowej na Pradze-Południe wygrała firma Databout. Jest to moment przełomowy dla projektu. Zadaniem projektanta będzie stworzenie szczegółowej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych, a także pozyskanie wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń. To posunięcie przybliża rozpoczęcie budowy, która od lat pozostaje w sferze planów i oczekiwań mieszkańców.

Charakterystyka nowej trasy

Nowa linia tramwajowa będzie miała około 3,6 kilometra długości. Jej przebieg zaplanowano od istniejącej trasy w al. Waszyngtona, w rejonie Kanału Wystawowego, a następnie wzdłuż kanału. Tramwaj pokona al. Stanów Zjednoczonych specjalnym wiaduktem i poprowadzi w rezerwie terenu tzw. Trasy Tysiąclecia. Finalnie trasa włączy się w ciąg ulicy generała Bora-Komorowskiego, prowadząc do zintegrowanej pętli tramwajowo-autobusowej Gocław, zlokalizowanej w rejonie Trasy Siekierkowskiej. Wzdłuż trasy powstanie 7 nowych zespołów przystankowych, co przełoży się na 14 nowych platform dla pasażerów.

Istotnym aspektem inwestycji jest jej ekologiczny wymiar. Około 2,6 kilometra trasy będzie stanowić zielone torowisko, czyli tory pokryte roślinnością. W ramach projektu zaplanowano również znaczące nasadzenia – powstanie ponad 300 nowych drzew oraz prawie 7 tysięcy krzewów ozdobnych, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza i estetyki otoczenia.