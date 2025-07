Nad Wisłę powraca klubokawiarnia bez cen. Każdy płaci, ile może

Całe przedsięwzięcie utrzymuje się z darowizn, a wszystkie wydarzenia i posiłki finansowane są z dobrowolnych wpłat gości oraz wsparcia darczyńców.

Nazwa „Cyrk Motyli” nawiązuje do idei wydobywania piękna i dobra z ludzi oraz do filmu o Nicku Vujcicu, motywując do uśmiechu i otwartości na drugiego człowieka. Cyrk Motyli to miejsce, w którym liczy się integracja, otwartość i realna pomoc, a każdy, niezależnie od zasobności portfela, może poczuć się mile widziany.

Otwarcie klubokawiarni Cyrk Motyli

W tym roku na gości czekać będzie wiele nowości. Najważniejszą zmianą jest aktywny udział młodych ludzi – będą oni zbierać zamówienia, podawać posiłki oraz dbać o porządek w lokalach. Co istotne, nie otrzymają za swoją pracę wynagrodzenia, zamiast tego spędzą razem czas w Rzymie podczas Jubileuszu Młodych, realizując swoje marzenia o podróżach i ucząc się, ile pracy i wysiłku wkładają ich rodzice w utrzymanie takich wydarzeń.

Cyrk Motyli zostanie podzielony na trzy strefy, które będą dostępne każdego dnia. Pierwsza z nich to strefa gastronomiczna, gdzie każdego dnia będzie można skosztować ciepłych i zimnych napojów, przekąsek oraz zjeść lunch. Kolejna to strefa rodzinna, wyposażona w piaskownicę, zjeżdżalnię i huśtawki, zapewniająca atrakcje dla najmłodszych. Trzecia to strefa eventowa, będąca przestrzenią na różnorodne imprezy, spotkania i koncerty, które będą się odbywać przez cały okres funkcjonowania lokalu.

Reklama

Oficjalne otwarcie Cyrku Motyli nad Wisłą zaplanowano na sobotę, 19 lipca, na godzinę 20:00.

Kim jest Ksiądz z Osiedla?

Ksiądz z Osiedla, czyli ks. Rafał Główczyński, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych duchownych młodego pokolenia w Polsce, znany z niekonwencjonalnego podejścia do duszpasterstwa i aktywności w mediach społecznościowych. Pochodzi z Warszawy, gdzie dorastał na jednym z osiedli, co mocno wpłynęło na jego styl pracy duszpasterskiej i sposób komunikacji z młodymi ludźmi. Sam o sobie mówi, że jest „prostym chłopakiem”, który chce pomagać młodym i pokazywać im drogę zgodną z wiarą w sposób przystępny i pozbawiony patosu.

Zanim został księdzem, studiował socjologię w Warszawie i prowadził typowe życie studenckie – imprezował, miał wielu znajomych, a rodzice wspierali go finansowo. Po długich rozważaniach zdecydował się wstąpić do zgromadzenia księży salwatorianów, choć początkowo nie wyobrażał sobie siebie w takiej roli.

Obecnie ks. Rafał posługuje w parafii św. Michała Archanioła w Piastowie, gdzie jest także katechetą w szkole. Jego działalność wykracza jednak daleko poza tradycyjne ramy duszpasterstwa. Znany jest z organizowania imprez i spotkań dla młodzieży pod Mostem Świętokrzyskim w Warszawie, gdzie rozmawia z młodymi, rozdaje popcorn, gra muzykę i jest dostępny do późnych godzin nocnych – nie tylko jako ksiądz, ale przede wszystkim jako rozmówca i przyjaciel. W Wielkim Poście prowadzi nocne drogi krzyżowe, a w internecie, zwłaszcza na TikToku i YouTube, publikuje krótkie filmy, w których odpowiada na trudne pytania młodych, porusza tematy tabu i obala stereotypy dotyczące Kościoła.

Ks. Rafał angażuje się także w liczne akcje charytatywne, organizuje wyjazdy dla młodzieży, bale dla seniorów oraz rozgrywki sportowe, w których wpisowym jest działalność wolontariacka.