Konflikty o ogródki gastronomiczne. Czy będą restrykcje na Chmielnej?

Od czerwca 2024 do czerwca 2025 policja podjęła 26 interwencji przy Chmielnej. Interwencje te dotyczyły głównie bójek i naruszeń nietykalności cielesnej oraz spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem. Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa odnotowano 9 zagrożeń, ale podczas kontroli nie potwierdzono ich. Policja zapewnia, że zagadnienie pozostaje w zainteresowaniu policjantów.

Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych dodał, że zarządca drogi prowadzi regularne kontrole ul. Chmielnej, podczas których nie stwierdzono przekroczeń powierzchni zajęcia pasa drogowego przez ogródki gastronomiczne.

Spory o ogródki gastronomiczne

W większości polskich miast spory o ogródki gastronomiczne dotyczą przede wszystkim hałasu generowanego przez gości, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych, co prowadzi do licznych skarg mieszkańców. Konflikty te często dotyczą popularnych lokali, które chcą rozszerzać swoją działalność na zewnątrz, co z kolei koliduje z prawem mieszkańców do spokojnego wypoczynku. W odpowiedzi na te problemy pojawiają się postulaty ograniczenia godzin funkcjonowania ogródków, podwyższania opłat za ich zajmowanie oraz lepszego egzekwowania przepisów dotyczących ciszy nocnej.

W Warszawie przykładami są kluby i bary zlokalizowane nad Wisłą, a także te w centrum miasta, zwłaszcza w rejonie ul. Nowy Świat i Placu Zbawiciela. Restauracje takie jak Charlotte czy Wrzenie Świata chciały wydłużyć sezon działania ogródków gastronomicznych na cały rok. Mieszkańcy protestowali przeciwko hałasowi i zakłócaniu ciszy nocnej, zwłaszcza podczas weekendów, kiedy ogródki były pełne gości do późnych godzin nocnych. Konflikt dotyczył również głośnej muzyki i intensywnego ruchu pieszych.

W Krakowie dyskusje toczyły się wokół ogródków gastronomicznych na Rynku Głównym, gdzie lokale takie jak Pod Aniołami czy Szara Gęś chciały powiększyć swoje ogródki na chodnikach i jezdniach. Mieszkańcy oraz część radnych obawiali się, że większe ogródki będą generować więcej hałasu i ograniczą dostęp do przestrzeni publicznej. W efekcie postulowano ograniczenie godzin funkcjonowania ogródków do około 22, aby chronić prawo mieszkańców do ciszy i wypoczynku.

Mieszkańcy centrum Poznania skarżyli się na hałas dochodzący z restauracji „Ratuszova”, która posiada ogródek gastronomiczny w pobliżu zabytkowego rynku. Konflikt dotyczył przede wszystkim głośnych rozmów i muzyki, które utrudniały mieszkańcom spokojny wypoczynek. Właścicielka lokalu z kolei wskazywała na „nekające” ją skargi i utrudnienia w prowadzeniu działalności.

W Zielonej Górze władze zdecydowały się na likwidację części ogródków gastronomicznych na deptaku, aby zwiększyć przestrzeń publiczną i ograniczyć uciążliwości związane z hałasem

W Gdańsku właściciel restauracji „Restauracja Targ Rybny” starał się o pozwolenie na ogródek gastronomiczny w budynku mieszkalnym. Prezydent miasta początkowo odmówił zezwolenia ze względu na skargi mieszkańców dotyczące hałasu i zakłócania spokoju. Jednak w wyniku odwołania sprawa trafiła do sądu administracyjnego, który przyznał rację właścicielowi lokalu, nakazując ponowne rozpatrzenie wniosku.

W Kielcach ogródki gastronomiczne cieszą się popularnością, ale coraz częściej pojawiają się skargi mieszkańców na hałas i zakłócanie ciszy nocnej. W Zielonej Górze natomiast władze zdecydowały się na likwidację części ogródków gastronomicznych na deptaku, aby zwiększyć przestrzeń publiczną i ograniczyć uciążliwości związane z hałasem.

Kodeksy dobrych praktyk w gastronomii

Z powodu konfliktów dotyczących hałasu i zakłócania ciszy nocnej przez ogródki gastronomiczne oraz restauracje w Polsce powstają kodeksy dobrych praktyk, które mają na celu poprawę współżycia między przedsiębiorcami a mieszkańcami. Wprowadzają one zasady estetyczne i funkcjonalne ogródków gastronomicznych i ograniczenia dotyczące hałasu i muzyki. W kodeksach podkreśla się konieczność informowania gości o godzinie zamknięcia ogródka oraz przypominania im o zakazie wynoszenia alkoholu poza teren lokalu.

Przykładem może być Sopocki Kodeks Dobrych Praktyk Gastronomii, który zawiera zasady dotyczące funkcjonowania lokali gastronomicznych, w tym ogródków, z uwzględnieniem szacunku dla mieszkańców i przestrzegania norm porządkowych. Stworzone zostały także zasady funkcjonowania ogródków gastronomicznych w Gdańsku — szczegółowo regulują wygląd, lokalizację oraz obowiązki restauratorów związane z utrzymaniem czystości i ograniczeniem hałasu, a także zestaw dobrych praktyk w Krakowie, który kładzie nacisk na minimalizowanie hałasu, informowanie gości i szkolenie personelu.

W Warszawie został wprowadzony Kodeks Dobrych Praktyk dotyczący działania klubokawiarni, który powstał w 2012 roku jako efekt dialogu między mieszkańcami a osobami prowadzącymi takie lokale. Dokument ten ma na celu godzenie interesów obu stron i ustalenie zasad współżycia, które pozwalają na prowadzenie działalności gastronomicznej z poszanowaniem spokoju mieszkańców. Ówczesna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreślała, że kodeks jest „dżentelmeńską umową”, dzięki której miejsca stosujące się do jego zasad mogą zyskać większą popularność i akceptację lokalnej społeczności.