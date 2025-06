Warszawa odnotowała rekordową liczbę odwiedzających. W ubiegłym roku w stolicy Polski gościło niemal 21 milionów osób. To nowy rekord.



Ponad 12 milionów stanowili turyści nocujący w stolicy, a około 9 milionów to odwiedzający jednodniowi. Liczba wszystkich gości wzrosła o 2,6 miliona, co oznacza wzrost o 27 proc. w porównaniu do 2023 roku. Warszawa umacnia swoją pozycję jako atrakcyjny cel podróży.

Pochodzenie gości. Dominacja krajowych, wzrost zagranicznych

W ubiegłym roku stolicę odwiedziło 8,6 miliona turystów z Polski. To o 17 proc. więcej niż w 2023 roku. Najwięcej gości krajowych przybyło z województw śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Liczba turystów spoza Polski również znacząco wzrosła. Stolicę odwiedziło 3,6 miliona zagranicznych gości. Oznacza to wzrost o 58 proc. w porównaniu do 2023 roku. Najwięcej z nich pochodziło z Ukrainy (900 tysięcy). Kolejni byli turyści ze Stanów Zjednoczonych (377 tysięcy) oraz z Niemiec (277 tysięcy). Duże grupy przybyły także z Wielkiej Brytanii, Litwy i Włoch.

Dlaczego turyści wybierają Warszawę?

Warszawa jest ceniona za różnorodność swojej oferty. Turyści wskazują na bogatą ofertę kulturalno-rozrywkową. Doceniana jest również oferta gastronomiczna. Miasto oferuje wyjątkową historię i interesujące zabytki. Architektura Warszawy także przyciąga uwagę. Możliwość wypoczynku nad Wisłą to kolejny atut. Stolica jest także miejscem tysięcy wydarzeń biznesowych i naukowych. Te przyciągają uczestników z całego świata. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreśla, że inwestycje w nowe atrakcje przynoszą efekty. Miasto umacnia swoją pozycję. Stawia na dostępność i wygodę dla wszystkich odwiedzających. Z ankiet wynika, że turyści najwyżej oceniają ofertę kulturalną, gastronomiczną i handlową. Równie wysoko oceniana jest jakość komunikacji miejskiej.

Najpopularniejsze miejsca i nowe punkty na mapie Warszawy

Niezmiennie najczęściej odwiedzaną atrakcją jest Stare Miasto. Turyści chętnie zwiedzali także Muzeum Łazienki Królewskie i Pałac Kultury i Nauki. Po raz pierwszy wysoko w zestawieniu znalazła się Wisła. Tereny nad rzeką, takie jak bulwary, plaże i ścieżki na prawym brzegu, zyskały na znaczeniu. Rosnącym zainteresowaniem cieszą się także nowsze atrakcje. Są to między innymi nowy gmach Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Muzeum Fabryka Czekolady E. Wedel. Jedną z wizytówek miasta stał się most pieszo-rowerowy przez Wisłę. Łączy on Bulwary Wiślane ze Starą Pragą. Paweł Moras, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki, wskazuje na most jako idealne miejsce do spacerów. Z mostu rozpościera się widok na Wisłę, a jego konstrukcja komponuje się z nowoczesnym charakterem miasta.