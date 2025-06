Linia 100 w Warszawie. Uroki zabytkowych autobusów w sezonie turystycznym

W Warszawie ruszyła linia autobusowa 100, oferująca turystyczne przejażdżki zabytkowymi pojazdami. To szansa na podróż po mieście z historią w tle, dostępna w wybrane dni sezonu letniego.



„Setka” to specjalna linia o charakterze sezonowym, która daje okazję do poznawania stolicy zza okna historycznych pojazdów. W ramach letniego sezonu turystycznego, linia 100 umożliwia pasażerom podróż w czasie, oferując jednocześnie dostęp do największych atrakcji miasta.

Reklama

Autobusowa linia 100 – przewodnik po Warszawie z historią w tle

Linia 100 funkcjonuje jako linia turystyczna ZTM. „Setki” kursują w soboty, niedziele i święta, w okresie od 1 maja do 21 września. Autobusy na tej trasie odjeżdżają co 30 minut, a cały jednokierunkowy kurs trwa ponad godzinę.

Trasa linii rozpoczyna się i kończy na pętli przy Dworcu Centralnym. Autobusy przejeżdżają przez liczne punkty orientacyjne i obok atrakcji turystycznych Warszawy. Na trasie zobaczymy Fabrykę Norblina, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, dawny Kercelak, powojenny Muranów, Multimedialny Park Fontann, warszawskie zoo, Pragę z jej plażami, bulwary wiślane, Centrum Nauki Kopernik, Powiśle, Trakt Królewski, Łazienki Królewskie, Marszałkowską Dzielnicę Mieszkaniową oraz Halę Koszyki.