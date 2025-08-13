Specjalna karta ułatwi zagraniczne wakacje. Gdzie można ją wyrobić w Warszawie?

Karta EKUZ przyda się podczas podróży po Europie
Karta EKUZ jest wydawana wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego oraz mającym prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Co warto o niej wiedzieć?
Posiadacze tej karty mogą skorzystać z prawa do leczenia w następujących krajach:
Należy pamiętać, że posiadacze karty EKUZ nie zawsze otrzymują bezpłatne leczenie. W wielu krajach istnieje obowiązek współpłacenia i w takim przypadku konieczne jest poniesienie części kosztów. Wyjeżdżając za granicę i posiadając kartę, podlegamy takim samym prawom i obowiązkom jak obywatele danego kraju. NFZ nie pokryje zatem tych kosztów, które zgodnie z przepisami musi pokryć pacjent.
Rozliczenie leczenia zazwyczaj odbywa się między instytucjami. Czasami jednak to pacjent musi ponieść koszty, a po powrocie do Polski złożyć wniosek o refundację. Warto też pamiętać, że EKUZ nie refunduje leczenia planowanego, a jedynie niezbędne i nieplanowane. Informacje o zasadach obowiązujących w poszczególnych krajach można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl.
Świadczenia w ramach karty EKUZ nie obejmują zwykle kosztów akcji ratunkowych oraz kosztów powrotu do kraju w związku z nagłą chorobą. Jeśli jednak okaże się, że dalsze leczenie w ramach EKUZ wiąże się z wyższymi kosztami niż koszty transportu do kraju, NFZ może je sfinansować.
Osoby ubezpieczone, które samodzielnie odprowadzają składki zdrowotne lub w ich imieniu odprowadza je płatnik, mają prawo złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Chcąc uzyskać dokument „od ręki” należy udać się osobiście do oddziału NFZ. W przypadku złożenia wniosku przez internet, jego rozpatrzenie trwa do 5 dni, jednak w okresie od czerwca do września nawet kilkanaście dni. Gdzie w Warszawie znajduje się oddział NFZ?
Osoby, które nie zdążyły wyrobić karty EKUZ, zgubiły ją lub zapomniały i nie są w stanie udać się osobiście do siedziby oddziału, mogą załatwić sprawę na Lotnisku Chopina (ul. Żwirki i Wigury 1). Funkcjonuje tam punkt NFZ, w którym po potwierdzeniu uprawnień, można w kilka minut wyrobić kartę. Gdzie dokładnie znajduje się punkt?
Aby otrzymać kartę EKUZ, należy wypełnić wniosek. Można pobrać go ze strony NFZ, wypełnić, podpisać i zanieść do oddziału, ewentualnie pobrać i uzupełnić dopiero w siedzibie NFZ lub punkcie na lotnisku. Wnioski różnią się w zależności od tego czy dana osoba wyjeżdża w celach turystycznych, czy w związku z wykonywaniem pracy. Jakie dane są potrzebne?
Po złożeniu wniosku i zweryfikowaniu go przez pracownika, karta jest drukowana i wydawana na miejscu. EKUZ jest ważny tylko z dowodem tożsamości. Wyrobienie karty jest darmowe.
Uczniowie, studenci i doktoranci powyżej 18. roku życia, którzy korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, muszą dołączyć do wniosku kopię legitymacji lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Osoby, które wyjeżdżają za granicę w związku z wykonywaniem pracy, muszą dołączyć dokument A1 wydany przez ZUS lub KRUS. Bezrobotni wyjeżdżający w celu poszukiwania pracy dołączają z kolei dokument U2 wydany przez urząd pracy.