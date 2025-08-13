Specjalna karta ułatwi zagraniczne wakacje. Gdzie można ją wyrobić w Warszawie?

Rozliczenie leczenia zazwyczaj odbywa się między instytucjami. Czasami jednak to pacjent musi ponieść koszty, a po powrocie do Polski złożyć wniosek o refundację. Warto też pamiętać, że EKUZ nie refunduje leczenia planowanego, a jedynie niezbędne i nieplanowane. Informacje o zasadach obowiązujących w poszczególnych krajach można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl.

Świadczenia w ramach karty EKUZ nie obejmują zwykle kosztów akcji ratunkowych oraz kosztów powrotu do kraju w związku z nagłą chorobą. Jeśli jednak okaże się, że dalsze leczenie w ramach EKUZ wiąże się z wyższymi kosztami niż koszty transportu do kraju, NFZ może je sfinansować.

Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Warszawie?

Osoby ubezpieczone, które samodzielnie odprowadzają składki zdrowotne lub w ich imieniu odprowadza je płatnik, mają prawo złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Chcąc uzyskać dokument „od ręki” należy udać się osobiście do oddziału NFZ. W przypadku złożenia wniosku przez internet, jego rozpatrzenie trwa do 5 dni, jednak w okresie od czerwca do września nawet kilkanaście dni. Gdzie w Warszawie znajduje się oddział NFZ?

Osoby, które chcą wyrobić kartę EKUZ w stolicy, muszą udać się do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia , który znajduje się przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 8.

Siedziba oddziału jest czynna w poniedziałki w godzinach 8:00-18:00, zaś od wtorku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Numerki z kolejkomatu znajdującego się w Sali Obsługi Klientów można pobrać najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem.

Osoby, które nie zdążyły wyrobić karty EKUZ, zgubiły ją lub zapomniały i nie są w stanie udać się osobiście do siedziby oddziału, mogą załatwić sprawę na Lotnisku Chopina (ul. Żwirki i Wigury 1). Funkcjonuje tam punkt NFZ, w którym po potwierdzeniu uprawnień, można w kilka minut wyrobić kartę. Gdzie dokładnie znajduje się punkt?

Punkt obsługi klientów NFZ znajduje się w hali odlotów, w pobliżu wejścia C, przy strefie kontroli bezpieczeństwa.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Aby otrzymać kartę EKUZ, należy wypełnić wniosek. Można pobrać go ze strony NFZ, wypełnić, podpisać i zanieść do oddziału, ewentualnie pobrać i uzupełnić dopiero w siedzibie NFZ lub punkcie na lotnisku. Wnioski różnią się w zależności od tego czy dana osoba wyjeżdża w celach turystycznych, czy w związku z wykonywaniem pracy. Jakie dane są potrzebne?

W przypadku wyjazdu w celach turystycznych należy podać we wniosku dane osobowe (PESEL, datę urodzenia, imię, nazwisko, telefon oraz e-mail), status (osoba ubezpieczona, członek rodziny ubezpieczonego lub osoba nieubezpieczona z prawem do świadczeń) i adres do doręczeń (w przypadku złożenia wniosku pocztą lub drogą elektroniczną). Wniosek należy podpisać, a po otrzymaniu karty potwierdzić podpisem jej odbiór.

We wniosku o wydanie karty w związku z wykonywaniem pracy w innym państwie UE lub EFTA, oprócz wyżej wymienionych informacji, należy dodatkowo podać cel wyjazdu (praca, poszukiwanie pracy, służba poza granicami kraju lub praca w korpusie dyplomatycznym lub konsularnym).

Po złożeniu wniosku i zweryfikowaniu go przez pracownika, karta jest drukowana i wydawana na miejscu. EKUZ jest ważny tylko z dowodem tożsamości. Wyrobienie karty jest darmowe.

Uczniowie, studenci i doktoranci powyżej 18. roku życia, którzy korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, muszą dołączyć do wniosku kopię legitymacji lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Osoby, które wyjeżdżają za granicę w związku z wykonywaniem pracy, muszą dołączyć dokument A1 wydany przez ZUS lub KRUS. Bezrobotni wyjeżdżający w celu poszukiwania pracy dołączają z kolei dokument U2 wydany przez urząd pracy.

Co jeszcze należy wiedzieć o karcie EKUZ?