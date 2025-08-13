30°C
1019.2 hPa
Życie Warszawy

Specjalna karta ułatwi zagraniczne wakacje. Gdzie można ją wyrobić w Warszawie?

Publikacja: 13.08.2025 16:23

Karta EKUZ przyda się podczas podróży po Europie

Karta EKUZ przyda się podczas podróży po Europie

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) przyda się nam podczas zagranicznych wyjazdów na wakacje, do szkoły lub do pracy. Potwierdza ona prawa jej właściciela do leczenia w większości krajów europejskich na takich samych zasadach jak obywatele tego państwa. Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Warszawie?

Karta EKUZ jest wydawana wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego oraz mającym prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Co warto o niej wiedzieć?

Co daje karta EKUZ i kto może z niej skorzystać?

Posiadacze tej karty mogą skorzystać z prawa do leczenia w następujących krajach:

  • Kraje Unii Europejskiej
  • Norwegia 
  • Szwajcaria
  • Liechtenstein
  • Islandia
  • Wielka Brytania
  • W portugalskich terytoriach zamorskich - Madera i Azory
  • W hiszpańskich terytoriach zamorskich - Majorka i Wyspy Kanaryjskie
  • We francuskich terytoriach zamorskich - Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska.

Należy pamiętać, że posiadacze karty EKUZ nie zawsze otrzymują bezpłatne leczenie. W wielu krajach istnieje obowiązek współpłacenia i w takim przypadku konieczne jest poniesienie części kosztów. Wyjeżdżając za granicę i posiadając kartę, podlegamy takim samym prawom i obowiązkom jak obywatele danego kraju. NFZ nie pokryje zatem tych kosztów, które zgodnie z przepisami musi pokryć pacjent.

Polecane
Drogowcy zaplanowali prace remontowe w kilku dzielnicach
przebudowa
Długi weekend z remontami. Utrudnienia na kluczowych ulicach

Rozliczenie leczenia zazwyczaj odbywa się między instytucjami. Czasami jednak to pacjent musi ponieść koszty, a po powrocie do Polski złożyć wniosek o refundację. Warto też pamiętać, że EKUZ nie refunduje leczenia planowanego, a jedynie niezbędne i nieplanowane. Informacje o zasadach obowiązujących w poszczególnych krajach można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl.

Świadczenia w ramach karty EKUZ nie obejmują zwykle kosztów akcji ratunkowych oraz kosztów powrotu do kraju w związku z nagłą chorobą. Jeśli jednak okaże się, że dalsze leczenie w ramach EKUZ wiąże się z wyższymi kosztami niż koszty transportu do kraju, NFZ może je sfinansować.

Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Warszawie?

Osoby ubezpieczone, które samodzielnie odprowadzają składki zdrowotne lub w ich imieniu odprowadza je płatnik, mają prawo złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Chcąc uzyskać dokument „od ręki” należy udać się osobiście do oddziału NFZ. W przypadku złożenia wniosku przez internet, jego rozpatrzenie trwa do 5 dni, jednak w okresie od czerwca do września nawet kilkanaście dni. Gdzie w Warszawie znajduje się oddział NFZ?

  • Osoby, które chcą wyrobić kartę EKUZ w stolicy, muszą udać się do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który znajduje się  przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 8.
  • Siedziba oddziału jest czynna w poniedziałki w godzinach 8:00-18:00, zaś od wtorku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Numerki z kolejkomatu znajdującego się w Sali Obsługi Klientów można pobrać najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem.

Osoby, które nie zdążyły wyrobić karty EKUZ, zgubiły ją lub zapomniały i nie są w stanie udać się osobiście do siedziby oddziału, mogą załatwić sprawę na Lotnisku Chopina (ul. Żwirki i Wigury 1). Funkcjonuje tam punkt NFZ, w którym po potwierdzeniu uprawnień, można w kilka minut wyrobić kartę. Gdzie dokładnie znajduje się punkt?

  • Punkt obsługi klientów NFZ znajduje się w hali odlotów, w pobliżu wejścia C, przy strefie kontroli bezpieczeństwa.
  • Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.
Polecane
Jak oceniono Warszawę w światowym rankingu miast najlepszych do życia?
ranking światowy
Warszawa wysoko. W jednej kategorii na pierwszym miejscu

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Aby otrzymać kartę EKUZ, należy wypełnić wniosek. Można pobrać go ze strony NFZ, wypełnić, podpisać i zanieść do oddziału, ewentualnie pobrać i uzupełnić dopiero w siedzibie NFZ lub punkcie na lotnisku. Wnioski różnią się w zależności od tego czy dana osoba wyjeżdża w celach turystycznych, czy w związku z wykonywaniem pracy. Jakie dane są potrzebne?

  • W przypadku wyjazdu w celach turystycznych należy podać we wniosku dane osobowe (PESEL, datę urodzenia, imię, nazwisko, telefon oraz e-mail), status (osoba ubezpieczona, członek rodziny ubezpieczonego lub osoba nieubezpieczona z prawem do świadczeń) i adres do doręczeń (w przypadku złożenia wniosku pocztą lub drogą elektroniczną). Wniosek należy podpisać, a po otrzymaniu karty potwierdzić podpisem jej odbiór.
  • We wniosku o wydanie karty w związku z wykonywaniem pracy w innym państwie UE lub EFTA, oprócz wyżej wymienionych informacji, należy dodatkowo podać cel wyjazdu (praca, poszukiwanie pracy, służba poza granicami kraju lub praca w korpusie dyplomatycznym lub konsularnym).

Po złożeniu wniosku i zweryfikowaniu go przez pracownika, karta jest drukowana i wydawana na miejscu. EKUZ jest ważny tylko z dowodem tożsamości. Wyrobienie karty jest darmowe.

Uczniowie, studenci i doktoranci powyżej 18. roku życia, którzy korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, muszą dołączyć do wniosku kopię legitymacji lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Osoby, które wyjeżdżają za granicę w związku z wykonywaniem pracy, muszą dołączyć dokument A1 wydany przez ZUS lub KRUS. Bezrobotni wyjeżdżający w celu poszukiwania pracy dołączają z kolei dokument U2 wydany przez urząd pracy.

Polecane
Mieszkania w lipcu sprzedawały się dobrze
nieruchomości
Zmiany na rynku mieszkań w Warszawie. Co się stało z cenami w lipcu?

Co jeszcze należy wiedzieć o karcie EKUZ?

  • Karta musi być wyrobiona osobno dla każdego członka rodziny, również dla dziecka.
  • Przed skorzystaniem z usług lekarza lub danej placówki, należy upewnić się, czy honorują oni kartę EKUZ. Nie wszystkie miejsca i specjaliści mają podpisaną umowę z ubezpieczalnią.
  • Wniosek o kartę EKUZ może złożyć w naszym imieniu osoba trzecia. W takim przypadku należy dołączyć do wniosku upoważnienie.
  • Oprócz osobistej wizyty w siedzibie lub punkcie na lotnisku, wniosek można złożyć również za pośrednictwem ePUAP, Internetowego Konta Pacjenta, tradycyjną pocztą lub za pomocą aplikacji mobilnej mojeIKP (zamiast karty wydawany jest tymczasowy e-Certyfikat).
  • Gotową kartę EKUZ można odebrać osobiście w siedzibie lub delegaturze NFZ, w której był składany wniosek lub otrzymać pocztą (po zaznaczeniu tej opcji we wniosku).
  • Jeśli w trakcie ważności karty osoba straci prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ, prawo do posługiwania się EKUZ wygasa po 30 dniach.
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, które doświadczają kryzysów psychicznych
poradnia

Wilanów z ośrodkiem wsparcia psychicznego dla młodych

Na linii Gdańsk-Warszawa przeprowadzono zdalną operację serca z wykorzystaniem robota chirurgicznego
telemedycyna

Zdalna operacja serca. Pierwszy taki zabieg w Europie

Poradnia od niemal 20 lat funkcjonuje w budynku dzielonym z Centrum Kształcenia Ustawicznego
opieka zdrowotna

Miejsce, które nie służy pacjentom. Poradnia psychologiczna na Kamionku

Robot pozwala na dokładniejszą implantację stawu biodrowego wraz użyciem technik miniinwazyjnych
terapia

Robot ROSA przeprowadził pierwszą operację w Szpitalu Bródnowskim

W Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie powstał pierwszy w Polsce Pododdział Onkologii Geriatry
terapia

Warszawa z pierwszym w Polsce Pododdziałem Onkologii Geriatrycznej

SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie otrzymał 60 mln zł z KPO. Część śródków pójdzie na re
inwestycje

Pracownia ze Szpitala im. Orłowskiego pomoże większej liczbie pacjentów

Klub dawców krwi z Ursynowa zrzesza już ponad 70 członków
Zdrowie

Krople na wagę złota. Lipcowa zbiórka krwi na Ursynowie

Szpital na Banacha dysponuje bazą 980 łóżek, a w samym 2024 roku przyjął 66 866 chorych
jubileusz

Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha skończył 50 lat. Co się tu działo przez pół wieku?

© Copyright by GREMI MEDIA SA