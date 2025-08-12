26°C
Życie Warszawy

Zmiany na rynku mieszkań w Warszawie. Co się stało z cenami w lipcu?

Publikacja: 12.08.2025 15:30

Mieszkania w lipcu sprzedawały się dobrze

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
W lipcu deweloperzy sprzedali w Warszawie ponad 1,3 tys. mieszkań. Oznacza to znaczny wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem. Czy trend się utrzyma?

Coraz łatwiej o atrakcyjną ofertę mieszkania – informuje „Rzeczpospolita”. Ceny są niższe, sprzedający decydują się bowiem na większe rabaty. Wybór jest duży, nie tylko na rynku wtórnym. Jak wygląda rynek mieszkań w Warszawie?

Czy lipcowa sprzedaż mieszkań jest oznaką dłuższego trendu?

Według serwisu tabelaofert.pl, w lipcu na dziesięciu największych polskich rynkach sprzedaż mieszkań wzrosła o 7,9 proc. „Rzeczpospolita” wskazuje jednak na wypowiedź Roberta Chojnackiego, wiceprezesa serwisu, który uważa, że takie wzrosty powinno się traktować jak odreagowanie po słabym czerwcu, nie jako zapowiedź trendu. Warto więc śledzić sytuację w najbliższych miesiącach. Jeśli Rada Polityki Pieniężnej obniży ponownie stopy procentowe, to większa dostępność kredytów może się przełożyć na wzmożone kupno mieszkań. Jak jednak będzie, na razie nie wiadomo.

Ile mieszkań sprzedało się w lipcu?

Ponad 4 tysiące mieszkań sprzedano w lipcu w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Trójmieście i Katowicach. W porównaniu z czerwcem odnotowano wzrost o 32 proc., natomiast z lipcem 2024 roku – o 59 proc. W Warszawie deweloperzy uzyskali bardzo dobry wynik – ponad 1,3 sprzedanych mieszkań w lipcu, około 40 proc. więcej niż w czerwcu. Przeciętne mieszkanie sprzedane w lipcu w Warszawie miało powierzchnię 55 metrów kwadratowych, a jego średnia cena całkowita wynosiła 950,2 tys. zł.

Ile kosztuje nowe mieszkanie w Warszawie?

Cena nowego mieszkania w Warszawie wynosiła w lipcu 2025 roku średnio 17 955 zł za metr kwadratowy. W czerwcu 2025 roku cena za metr kwadratowy wynosiła 18 019 zł, natomiast w lipcu ubiegłego roku – 17 766 zł.

Cena mieszkań z drugiej ręki w Warszawie

„Rzeczpospolita” podaje również, powołując się na dane serwisu GetHome.pl, że w lipcu w całym kraju oferowano na sprzedaż około 152 tys. mieszkań z drugiej ręki. Marek Wielgo, ekspert GetHome.pl i RynekPierwotny.pl zakłada, że sprzedaż mieszkań z drugiej ręki się ożywiła, a przyczynić mogła się do tego między innymi obniżka stóp procentowych i większa dostępność kredytu.

Mieszkania na rynku wtórnym w Warszawie w lipcu kosztowały średnio 18 525 zł za metr kwadratowy, w czerwcu – 18 538 zł za metr kwadratowy, natomiast w lipcu poprzedniego roku – 18 886 zł za metr kwadratowy.

Średnie ofertowe ceny używanych mieszkań w lipcu 2025 roku wynosiły 17 785 zł za metr kwadratowy, a w czerwcu – 17 758 zł za metr kwadratowy.

Ceny w lipcu były w miarę stabilne, różnice miesiąc do miesiąca były niewielkie. W Warszawie średnia cena ofertowa za metr była mniejsza o 1,9 proc., co stanowiło spadek o około 360 zł za metr kwadratowy.

Jakie mieszkania są najchętniej kupowane?

Najczęściej kupowanymi mieszkaniami w Polsce są tradycyjne mieszkania dwupokojowe – decydowało się na nie przeszło czterech na dziesięciu nabywców. Są to mieszkania kupowane często przez singli oraz młode pary. Są bardziej opłacalne niż kawalerki, biorąc pod uwagę cenę za metr – ta w przypadku kawalerki w Warszawie wynosi średnio ponad 20 tys. zł. Najtańsze za metr kwadratowy są mieszkania trzypokojowe – w Warszawie ich koszt to średnio 16,7 tys.

W sierpniu zazwyczaj mieszkania sprzedają się najsłabiej, w tym miesiącu nie odbędzie się również posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, eksperci nie uważają więc, że większa liczba transakcji to stały trend. Więcej na ten temat pisze „Rzeczpospolita".

