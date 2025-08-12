Zmiany na rynku mieszkań w Warszawie. Co się stało z cenami w lipcu?

Mieszkania w lipcu sprzedawały się dobrze
Coraz łatwiej o atrakcyjną ofertę mieszkania – informuje „Rzeczpospolita”. Ceny są niższe, sprzedający decydują się bowiem na większe rabaty. Wybór jest duży, nie tylko na rynku wtórnym. Jak wygląda rynek mieszkań w Warszawie?
Według serwisu tabelaofert.pl, w lipcu na dziesięciu największych polskich rynkach sprzedaż mieszkań wzrosła o 7,9 proc. „Rzeczpospolita” wskazuje jednak na wypowiedź Roberta Chojnackiego, wiceprezesa serwisu, który uważa, że takie wzrosty powinno się traktować jak odreagowanie po słabym czerwcu, nie jako zapowiedź trendu. Warto więc śledzić sytuację w najbliższych miesiącach. Jeśli Rada Polityki Pieniężnej obniży ponownie stopy procentowe, to większa dostępność kredytów może się przełożyć na wzmożone kupno mieszkań. Jak jednak będzie, na razie nie wiadomo.
Ponad 4 tysiące mieszkań sprzedano w lipcu w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Trójmieście i Katowicach. W porównaniu z czerwcem odnotowano wzrost o 32 proc., natomiast z lipcem 2024 roku – o 59 proc. W Warszawie deweloperzy uzyskali bardzo dobry wynik – ponad 1,3 sprzedanych mieszkań w lipcu, około 40 proc. więcej niż w czerwcu. Przeciętne mieszkanie sprzedane w lipcu w Warszawie miało powierzchnię 55 metrów kwadratowych, a jego średnia cena całkowita wynosiła 950,2 tys. zł.
Cena nowego mieszkania w Warszawie wynosiła w lipcu 2025 roku średnio 17 955 zł za metr kwadratowy. W czerwcu 2025 roku cena za metr kwadratowy wynosiła 18 019 zł, natomiast w lipcu ubiegłego roku – 17 766 zł.
„Rzeczpospolita” podaje również, powołując się na dane serwisu GetHome.pl, że w lipcu w całym kraju oferowano na sprzedaż około 152 tys. mieszkań z drugiej ręki. Marek Wielgo, ekspert GetHome.pl i RynekPierwotny.pl zakłada, że sprzedaż mieszkań z drugiej ręki się ożywiła, a przyczynić mogła się do tego między innymi obniżka stóp procentowych i większa dostępność kredytu.
Mieszkania na rynku wtórnym w Warszawie w lipcu kosztowały średnio 18 525 zł za metr kwadratowy, w czerwcu – 18 538 zł za metr kwadratowy, natomiast w lipcu poprzedniego roku – 18 886 zł za metr kwadratowy.
Średnie ofertowe ceny używanych mieszkań w lipcu 2025 roku wynosiły 17 785 zł za metr kwadratowy, a w czerwcu – 17 758 zł za metr kwadratowy.
Ceny w lipcu były w miarę stabilne, różnice miesiąc do miesiąca były niewielkie. W Warszawie średnia cena ofertowa za metr była mniejsza o 1,9 proc., co stanowiło spadek o około 360 zł za metr kwadratowy.
Najczęściej kupowanymi mieszkaniami w Polsce są tradycyjne mieszkania dwupokojowe – decydowało się na nie przeszło czterech na dziesięciu nabywców. Są to mieszkania kupowane często przez singli oraz młode pary. Są bardziej opłacalne niż kawalerki, biorąc pod uwagę cenę za metr – ta w przypadku kawalerki w Warszawie wynosi średnio ponad 20 tys. zł. Najtańsze za metr kwadratowy są mieszkania trzypokojowe – w Warszawie ich koszt to średnio 16,7 tys.
W sierpniu zazwyczaj mieszkania sprzedają się najsłabiej, w tym miesiącu nie odbędzie się również posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, eksperci nie uważają więc, że większa liczba transakcji to stały trend. Więcej na ten temat pisze „Rzeczpospolita".