Zmiany na rynku mieszkań w Warszawie. Co się stało z cenami w lipcu?

W lipcu deweloperzy sprzedali w Warszawie ponad 1,3 tys. mieszkań. Oznacza to znaczny wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem. Czy trend się utrzyma?



Coraz łatwiej o atrakcyjną ofertę mieszkania – informuje „Rzeczpospolita”. Ceny są niższe, sprzedający decydują się bowiem na większe rabaty. Wybór jest duży, nie tylko na rynku wtórnym. Jak wygląda rynek mieszkań w Warszawie?

Czy lipcowa sprzedaż mieszkań jest oznaką dłuższego trendu?

Według serwisu tabelaofert.pl, w lipcu na dziesięciu największych polskich rynkach sprzedaż mieszkań wzrosła o 7,9 proc. „Rzeczpospolita” wskazuje jednak na wypowiedź Roberta Chojnackiego, wiceprezesa serwisu, który uważa, że takie wzrosty powinno się traktować jak odreagowanie po słabym czerwcu, nie jako zapowiedź trendu. Warto więc śledzić sytuację w najbliższych miesiącach. Jeśli Rada Polityki Pieniężnej obniży ponownie stopy procentowe, to większa dostępność kredytów może się przełożyć na wzmożone kupno mieszkań. Jak jednak będzie, na razie nie wiadomo.

Ile mieszkań sprzedało się w lipcu?

Ponad 4 tysiące mieszkań sprzedano w lipcu w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Trójmieście i Katowicach. W porównaniu z czerwcem odnotowano wzrost o 32 proc., natomiast z lipcem 2024 roku – o 59 proc. W Warszawie deweloperzy uzyskali bardzo dobry wynik – ponad 1,3 sprzedanych mieszkań w lipcu, około 40 proc. więcej niż w czerwcu. Przeciętne mieszkanie sprzedane w lipcu w Warszawie miało powierzchnię 55 metrów kwadratowych, a jego średnia cena całkowita wynosiła 950,2 tys. zł.

Ile kosztuje nowe mieszkanie w Warszawie?

Cena nowego mieszkania w Warszawie wynosiła w lipcu 2025 roku średnio 17 955 zł za metr kwadratowy. W czerwcu 2025 roku cena za metr kwadratowy wynosiła 18 019 zł, natomiast w lipcu ubiegłego roku – 17 766 zł.