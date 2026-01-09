Najbliższy weekend w Warszawie upłynie m.in. pod znakiem koncertów kolęd i pastorałek
Drugi weekend stycznia można spędzić na wiele sposobów, a ciekawych wydarzeń nie zabraknie. Sprawdzamy aktualny harmonogram darmowych wydarzeń w Warszawie i polecamy najciekawsze opcje dla dorosłych i dzieci.
Najbliższy weekend może okazać się prawdziwą ucztą dla melomanów i fanów świątecznych klimatów muzycznych. W ciągu zaledwie trzech dni w Warszawie odbędzie się kilkanaście koncertów kolęd. Większość tego typu wydarzeń nie jest biletowana.
Zimowa, śnieżna aura będzie sprzyjać wizytom na lodowiskach. Warszawiacy mogą skorzystać z ok. dziesięciu miejskich lodowisk z darmowym wstępem.
Miłośnicy kultury i sztuki mogą z kolei sprawdzić szeroką ofertę darmowych wystaw dostępnych w najbliższy weekend. Ciekawe opcje atrakcji dla rodzin z dziećmi (warsztaty, spektakle, zabawy karnawałowe) przygotowały m.in. lokalne domy kultury.
W najbliższy weekend warto zabrać rodzinę na jedno z malowniczych, warszawskich lodowisk. Największą uwagę przykuwają lodowiska w popularnych lokalizacjach np. na Rynku Starego Miasta i pod Pałacem Kultury i Nauki.
W sezonie zimowym 2025/2026 działa też lodowisko na Plaży Wilanów i lodowisko w Rembertowie (przy ul. Gen. K. Ziemskiego 22). Zimową formę sportową można też przećwiczyć w ten weekend na lodowiskach:
10 stycznia o godz. 12:30 w Domu Kultury „Portiernia” (ul. Traktorzystów 20) odbędzie się Kosmiczny Bal Karnawałowy dla najmłodszych. Przed dziecięcą widownią wystąpią aktorzy Teatru Katarynka. Wydarzenie ze wstępem wolnym, ale obowiązują zapisy (mail: [email protected]).
11 stycznia o godz. 11 Międzypokoleniowe Centrum Edukacji (ul. Radosna 11) zaprasza na Wilanowski Poranek Muzyczny dla dzieci. Spotkanie pt. „Dary dla króla” wprowadza najmłodszych w świat historii i muzyki. W niedzielę w Wilanowie odbędzie się także uroczyste przejście Orszaku Królewskiego (start o godz. 15:00 spod pomnika Jana III Sobieskiego i Marysieńki).
11 stycznia o godz. 12 w Centrum Promocji Kultury (ul. Podskarbińska 2) odbędzie się ekologiczny spektakl dla dzieci w wieku 4+. Przedstawienie „Między oWadami” jest darmowe, wejściówki można pobrać w biletomacie.
W trakcie weekendowego spaceru rodzinnego warto zobaczyć m.in. iluminacje w Parku Fontann. Pokazy świetlne z muzyką odbywają się o pełnych godzinach (od godz. 16:00 do 20:00) w piątki, soboty i niedziele do 31 stycznia.
Najbliższy weekend można także zaplanować pod kątem kulturalno-artystycznym. Do wyboru jest szeroka oferta wystaw, w tym galerie i wernisaże ze wstępem wolnym. Tu m.in.:
Miłośnikom sztuki warto też polecić wydarzenie artystyczne „Targowisko Sztuki” (10-11 stycznia, godz. 11-18, Butelkownia w Centrum Praskim Koneser). W trakcie spotkania będzie można kupić m.in. grafikę, plakaty i ceramikę bezpośrednio od artystów.