Warszawa wysoko w światowym rankingu miast. W jednej kategorii nawet na pierwszym miejscu

Warszawa znalazła się w pierwszej dwudziestce wśród miast oferujących najlepszy balans między pracą a życiem prywatnym. Światowy ranking brał pod uwagę różne kryteria. W jednym z nich stolica jest niekwestionowanym liderem. Dla pracowników nie jest to jednak powód do radości.



Globalny ranking miast „Global Life-Work Balance Index 2025” przygotowała firma rekrutacyjna Remote. Jak donosi „Rzeczpospolita”, Warszawa trafiła do czołowej dwudziestki, a w jednej kategorii dominuje nad resztą stawki.

Reklama

Miasta najlepsze do życia. Gdzie plasuje się Warszawa?

W rankingu wzięto pod uwagę 60 miast z całego świata. Warszawa zajęła wśród nich dość wysokie, 17. miejsce, wyprzedzając takie europejskie stolice jak Budapeszt, Pragę, Sztokholm, Ateny i Rzym. Warszawę oceniono także wyżej niż wiele światowych metropolii, na przykład Tokio, Rijad, Abu Zabi czy Dohę. Stolica Polski otrzymała łącznie 65,33 na 100 możliwych punktów.

Przy ocenie pod uwagę wzięto dziesięć czynników, które mają kluczowy wpływ na zachowanie balansu między życiem zawodowym a prywatnym oraz zdrowej atmosfery w pracy. Były to między innymi: liczba ustawowych dni wolnych w danym kraju, warunki różnego rodzaju urlopów, poziom minimalnego wynagrodzenia, uśredniony czas spędzany w pracy, kondycja opieki zdrowotnej, poziom bezpieczeństwa publicznego czy wreszcie współczynnik zadowolenia z życia.

Pod jednym względem Warszawa jest światowym liderem

Jedno kryterium zdecydowanie wyróżnia Warszawę na tle światowych metropolii. Chodzi o liczbę godzin, którą tygodniowo przepracowuje przeciętny pracownik w danym mieście. W stolicy Polski jest to 38,6 godzin tygodniowo. Z rankingu wynika, że w żadnej z metropolii w czołowej dwudziestce nie pracuje się tak długo jak w Warszawie. Na drugim miejscu w tej kategorii znalazły się Budapeszt i Lizbona z wynikiem ponad 37 godzin.