Życie Warszawy

Warszawa wysoko w światowym rankingu miast. W jednej kategorii nawet na pierwszym miejscu

Publikacja: 12.08.2025 14:00

Jak oceniono Warszawę w światowym rankingu miast najlepszych do życia?

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
Warszawa znalazła się w pierwszej dwudziestce wśród miast oferujących najlepszy balans między pracą a życiem prywatnym. Światowy ranking brał pod uwagę różne kryteria. W jednym z nich stolica jest niekwestionowanym liderem. Dla pracowników nie jest to jednak powód do radości.

Globalny ranking miast „Global Life-Work Balance Index 2025” przygotowała firma rekrutacyjna Remote. Jak donosi „Rzeczpospolita”, Warszawa trafiła do czołowej dwudziestki, a w jednej kategorii dominuje nad resztą stawki.

Miasta najlepsze do życia. Gdzie plasuje się Warszawa?

W rankingu wzięto pod uwagę 60 miast z całego świata. Warszawa zajęła wśród nich dość wysokie, 17. miejsce, wyprzedzając takie europejskie stolice jak Budapeszt, Pragę, Sztokholm, Ateny i Rzym. Warszawę oceniono także wyżej niż wiele światowych metropolii, na przykład Tokio, Rijad, Abu Zabi czy Dohę. Stolica Polski otrzymała łącznie 65,33 na 100 możliwych punktów.

Przy ocenie pod uwagę wzięto dziesięć czynników, które mają kluczowy wpływ na zachowanie balansu między życiem zawodowym a prywatnym oraz zdrowej atmosfery w pracy. Były to między innymi: liczba ustawowych dni wolnych w danym kraju, warunki różnego rodzaju urlopów, poziom minimalnego wynagrodzenia, uśredniony czas spędzany w pracy, kondycja opieki zdrowotnej, poziom bezpieczeństwa publicznego czy wreszcie współczynnik zadowolenia z życia.

Pod jednym względem Warszawa jest światowym liderem

Jedno kryterium zdecydowanie wyróżnia Warszawę na tle światowych metropolii. Chodzi o liczbę godzin, którą tygodniowo przepracowuje przeciętny pracownik w danym mieście. W stolicy Polski jest to 38,6 godzin tygodniowo. Z rankingu wynika, że w żadnej z metropolii w czołowej dwudziestce nie pracuje się tak długo jak w Warszawie. Na drugim miejscu w tej kategorii znalazły się Budapeszt i Lizbona z wynikiem ponad 37 godzin.

Warto zauważyć, że stosunkowo wysoko oceniono także bezpieczeństwo w Warszawie. Stolica zajęła w tej kategorii piąte miejsce. Najgorzej wypadła natomiast pod względem otwartości na mniejszości seksualne, zajmując ostatnie miejsce wśród czołowej dwudziestki miast.

W których miastach świata żyje się najlepiej?

Tytuł lidera wśród miast oferujących najlepszy balans między pracą i życiem prywatnym uzyskało nowozelandzkie Wellington. Stolica Nowej Zelandii otrzymała najwyższe noty, łącznie 86,86 punktu. Drugi był Dublin z ponad 81 punktami, a trzecia Bruksela (75,91 punktu). Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce przypadły Berlinowi, Oslo, Kopenhadze, Ottawie, Canberze, Madrytowi i Helsinkom. W czołowej dwudziestce 16 miast to europejskie metropolie.

Na końcu rankingu znalazły się natomiast Abudża w Nigerii, Dhaka w Bangladeszu, Kair w Egipcie, Addis Abeba w Etiopii. Co zaskakujące, na piątym miejscu od końca znalazł się Waszyngton. Według autorów badania powodem jest wypalenie zawodowe, z którym zmagają się mieszkańcy wielu amerykańskich metropolii, a stolica Stanów Zjednoczonych jest tego przykładem.

