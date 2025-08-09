Warszawa na czele ewolucji medycznej. Zdalna operacja serca. Pierwszy taki zabieg w Europie

W Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie przeprowadzono przełomowe operacje kardiochirurgiczne i urologiczne. Wybitny chirurg, prof. Piotr Suwalski, zoperował pacjentów, sterując robotem z Gdańska.



To wydarzenie, na zawsze zapisze się w historii polskiej i europejskiej medycyny. W warszawskim szpitalu, oddalonym od Gdańska o 350 kilometrów, przeprowadzono dwie pionierskie operacje robotyczne. Pacjenci leżeli na stołach operacyjnych w Warszawie, podczas gdy chirurg, prof. Piotr Suwalski, sterował robotem z konsoli znajdującej się w gdańskim szpitalu MSWiA. To pierwsze tego typu zdalne zabiegi w Europie, a w przypadku operacji kardiochirurgicznej – pierwsze na świecie z wykorzystaniem robota typu chirurgicznego.

Niezwykła precyzja na odległość

Pierwszy z zabiegów, wykonany przez prof. Suwalskiego, polegał na wszczepieniu bajpasów. Kardiochirurg sterował robotem EDGE MP1000, który jest tańszą alternatywą dla popularnego robota da Vinci. Z kolei dr Paweł Wisz przeprowadził prostatektomię radykalną, czyli usunięcie prostaty z powodu nowotworu. Obie operacje, jak podkreślili lekarze, zakończyły się sukcesem, a pacjenci czują się dobrze. Kluczowym czynnikiem, który umożliwił operowanie w czasie rzeczywistym, było minimalne opóźnienie w przesyłaniu danych – wynoszące zaledwie 5 milisekund.

Sieć ratująca życie

Sekretem sukcesu technologicznego była Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna OST112. To właśnie ona na co dzień obsługuje połączenia alarmowe na numer 112. Sieć działa w oparciu o własną, niezależną od publicznego internetu infrastrukturę. Dzięki temu zapewniła stabilne, błyskawiczne i w pełni bezpieczne, szyfrowane połączenie między szpitalami w Gdańsku i Warszawie. Zaangażowanie funkcjonariuszy i specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Komendy Głównej Policji było niezbędne do przeprowadzenia bezpiecznego zabiegu.