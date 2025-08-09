Warszawa na czele ewolucji medycznej. Zdalna operacja serca. Pierwszy taki zabieg w Europie

Na linii Gdańsk-Warszawa przeprowadzono zdalną operację serca z wykorzystaniem robota chirurgicznego
To wydarzenie, na zawsze zapisze się w historii polskiej i europejskiej medycyny. W warszawskim szpitalu, oddalonym od Gdańska o 350 kilometrów, przeprowadzono dwie pionierskie operacje robotyczne. Pacjenci leżeli na stołach operacyjnych w Warszawie, podczas gdy chirurg, prof. Piotr Suwalski, sterował robotem z konsoli znajdującej się w gdańskim szpitalu MSWiA. To pierwsze tego typu zdalne zabiegi w Europie, a w przypadku operacji kardiochirurgicznej – pierwsze na świecie z wykorzystaniem robota typu chirurgicznego.
Pierwszy z zabiegów, wykonany przez prof. Suwalskiego, polegał na wszczepieniu bajpasów. Kardiochirurg sterował robotem EDGE MP1000, który jest tańszą alternatywą dla popularnego robota da Vinci. Z kolei dr Paweł Wisz przeprowadził prostatektomię radykalną, czyli usunięcie prostaty z powodu nowotworu. Obie operacje, jak podkreślili lekarze, zakończyły się sukcesem, a pacjenci czują się dobrze. Kluczowym czynnikiem, który umożliwił operowanie w czasie rzeczywistym, było minimalne opóźnienie w przesyłaniu danych – wynoszące zaledwie 5 milisekund.
Sekretem sukcesu technologicznego była Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna OST112. To właśnie ona na co dzień obsługuje połączenia alarmowe na numer 112. Sieć działa w oparciu o własną, niezależną od publicznego internetu infrastrukturę. Dzięki temu zapewniła stabilne, błyskawiczne i w pełni bezpieczne, szyfrowane połączenie między szpitalami w Gdańsku i Warszawie. Zaangażowanie funkcjonariuszy i specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Komendy Głównej Policji było niezbędne do przeprowadzenia bezpiecznego zabiegu.
Mimo innowacyjności zabiegu, bezpieczeństwo pacjentów było absolutnym priorytetem. Zespół lekarzy i pielęgniarek w Warszawie był przygotowany na każdą ewentualność. W sali operacyjnej, oprócz pacjentów i robota, znajdował się pełny zespół chirurgów i anestezjologów. Przygotowano także dodatkową konsolę, aby w razie potrzeby mogli oni błyskawicznie przejąć kontrolę nad operacją, co zapewniało maksymalny poziom bezpieczeństwa.
To przełomowe wydarzenie stanowi początek nowej ery w polskiej medycynie. Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie planuje dalszy rozwój centrum szkoleniowego, wykorzystując różne platformy robotyczne. Dzięki temu Warszawa umacnia swoją pozycję jako lider innowacji medycznych, a telechirurgia staje się realną, bezpieczną i coraz bardziej dostępną opcją leczenia, torując drogę do przyszłości, w której odległość przestanie być barierą w dostępie do najlepszych specjalistów.