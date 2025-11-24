-0.2°C
Wypadki przy pracy na Mazowszu. W których branżach było ich najwięcej?

Publikacja: 24.11.2025 15:15

Największe ryzyko wypadków przy pracy wystąpiło w sekcji przetwórstwo przemysłowe.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Na skutek wypadku przy pracy w budownictwie w 2024 r. na Mazowszu zmarło 6 osób, a w transporcie i gospodarce magazynowej – 5 osób. Najwięcej poszkodowanych w wypadkach ciężkich przypada na przetwórstwo przemysłowe (24 osoby), a w następnej kolejności na budownictwo (10 ofiar).

Jak wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie, w 2024 r. w województwie mazowieckim odnotowano 8822 wypadki przy pracy, w których poszkodowanych zostało 8848 osób. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba wypadków była mniejsza o 275, a osób poszkodowanych – o 285. Tak samo, jak rok wcześniej nieznaczny odsetek (0,3 proc.) stanowiły wypadki zbiorowe.

Najliczniejszą grupę osób wśród poszkodowanych w wypadkach przy pracy stanowili kierowcy i operatorzy pojazdów (747 osób, tj. 8,4 proc. ogółu ofiar), a następnie sprzedawcy i pokrewni (600 osób, tj. 6,8 proc.) oraz operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych (539, tj. 6,1 proc.).

Wśród poszkodowanych w wypadkach mężczyzn najwięcej było kierowców i operatorów pojazdów (690 osób; tj. 13,7 proc. tej płci), a wśród kobiet – sprzedawców i pokrewnych (470 osób, odpowiednio 12,4 proc.).

Najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy było uderzenie w nieruchomy obiekt

W 2024 r. najczęstszym wydarzeniem powodującym powstanie urazów u osoby poszkodowanej było uderzenie w nieruchomy obiekt – 32,8 proc. ogólnej liczby wydarzeń, a następnie obciążenie fizyczne lub psychiczne – 19,4 proc., uderzenie przez obiekt w ruchu – 18,2 proc. oraz kontakt z przedmiotem ostro zakończonym, szorstkim, chropowatym lub twardym – 16,5 proc..

W 2024 r. łącznie ponad połowa wypadków przy pracy spowodowana była nieprawidłowym zachowaniem się pracownika (42,5 proc. przyczyn; przed rokiem 41,1 proc.) oraz niewłaściwym posługiwaniem się czynnikiem materialnym przez pracownika (9,1 proc.; rok wcześniej 8,7 proc.). Niewłaściwa organizacja pracy lub stanowiska pracy to przyczyny 10,5 proc. zaistniałych wypadków, a zdarzenia niezależne od pracodawcy i pracownika, działanie osób trzecich lub zwierząt odpowiadają za 8,3 proc. wypadków przy pracy.

Większość osób, które uległy wypadkom przy pracy to mężczyźni. W 2024 r. ich odsetek wyniósł 57,1 proc. (rok wcześniej 58 proc.). Liczba mężczyzn, którzy ulegli wypadkom zmniejszyła się w porównaniu z 2023 r. o 4,6 proc., a kobiet o 1 proc.

Z ogólnej liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2024 r. śmierć poniosły 33 osoby (o 10 więcej niż przed rokiem), a 70 osób doznało ciężkich uszkodzeń ciała (o 35 więcej). W wypadkach z innym skutkiem poszkodowanych zostało 8745 osób, tj. o 330 mniej niż rok wcześniej.

14 ofiar śmiertelnych w wypadkach przy pracy w Warszawie

Duży udział w wypadkach przy pracy ma Warszawa. W 2024 r. odnotowano tu 4814 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, tj. 54,4 proc. ich liczby w województwie. Na Warszawę przypada 14 z 33 ofiar wypadków śmiertelnych oraz 28 z 70 ofiar wypadków ciężkich. W porównaniu z 2023 r. ogólna liczba osób, które uległy wypadkom przy pracy w Warszawie była mniejsza o 225, tj. o 4,5 proc..

Zbiorowość osób, które uległy wypadkom przy pracy scharakteryzować można według wieku oraz stażu pracy na zajmowanym stanowisku. Wśród poszkodowanych najwięcej było osób w wieku 35–44 lata – 26 proc., a następnie w wieku 45–54 lata – 25,2 proc. (rok wcześniej odpowiednio 26,1 proc. i 25,7 proc.).

Analizowane dane wskazują, że wraz z nabywaniem doświadczenia zawodowego na zajmowanym stanowisku pracy maleje ryzyko wypadku. W 2024 r. wśród ogółu poszkodowanych prawie 2/3 to osoby ze stażem pracy na zajmowanym stanowisku nie dłuższym niż 5 lat, przy czym odsetek osób ze stażem do 3 lat wyniósł 51,6 proc. (rok wcześniej 50,8 proc.).

Warto dodać, że pracownicy zatrudnieni na czas określony stanowili 68,3 proc. ogólnej liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2024 r.

Straty materialne spowodowane wypadkami przy pracy w mazowieckim w 2024 r. szacuje się na 2749,9 tys. zł

Największe ryzyko wypadków przy pracy wystąpiło w sekcji przetwórstwo przemysłowe. W 2024 r. w jednostkach prowadzących taką działalność wypadkom uległo 1831 osób (20,7 proc. ogólnej ich liczby). Kolejne były sekcje handel; naprawa pojazdów samochodowych – 1453 osoby poszkodowane (16,4 proc.) oraz transport i gospodarka magazynowa – 1162 osoby (13,1 proc.). W porównaniu z poprzednim rokiem liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych zmniejszyła się (odpowiednio o 0,5 proc. i o 0,8 proc.), a w transporcie i gospodarce magazynowej nieznacznie wzrosła (o 0,3 proc.).

Straty materialne spowodowane wypadkami przy pracy w mazowieckim w 2024 r. szacuje się na 2,75 mln zł, z czego najwięcej w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (33,4 proc. ogólnej wartości), a w dalszej kolejności w przetwórstwie przemysłowym (24,2 proc.) oraz administrowaniu i działalności wspierającej (9,6 proc.).

