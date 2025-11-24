Wypadki przy pracy na Mazowszu. W których branżach było ich najwięcej?

Większość osób, które uległy wypadkom przy pracy to mężczyźni. W 2024 r. ich odsetek wyniósł 57,1 proc. (rok wcześniej 58 proc.). Liczba mężczyzn, którzy ulegli wypadkom zmniejszyła się w porównaniu z 2023 r. o 4,6 proc., a kobiet o 1 proc.

Z ogólnej liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2024 r. śmierć poniosły 33 osoby (o 10 więcej niż przed rokiem), a 70 osób doznało ciężkich uszkodzeń ciała (o 35 więcej). W wypadkach z innym skutkiem poszkodowanych zostało 8745 osób, tj. o 330 mniej niż rok wcześniej.

14 ofiar śmiertelnych w wypadkach przy pracy w Warszawie

Duży udział w wypadkach przy pracy ma Warszawa. W 2024 r. odnotowano tu 4814 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, tj. 54,4 proc. ich liczby w województwie. Na Warszawę przypada 14 z 33 ofiar wypadków śmiertelnych oraz 28 z 70 ofiar wypadków ciężkich. W porównaniu z 2023 r. ogólna liczba osób, które uległy wypadkom przy pracy w Warszawie była mniejsza o 225, tj. o 4,5 proc..

Zbiorowość osób, które uległy wypadkom przy pracy scharakteryzować można według wieku oraz stażu pracy na zajmowanym stanowisku. Wśród poszkodowanych najwięcej było osób w wieku 35–44 lata – 26 proc., a następnie w wieku 45–54 lata – 25,2 proc. (rok wcześniej odpowiednio 26,1 proc. i 25,7 proc.).

Analizowane dane wskazują, że wraz z nabywaniem doświadczenia zawodowego na zajmowanym stanowisku pracy maleje ryzyko wypadku. W 2024 r. wśród ogółu poszkodowanych prawie 2/3 to osoby ze stażem pracy na zajmowanym stanowisku nie dłuższym niż 5 lat, przy czym odsetek osób ze stażem do 3 lat wyniósł 51,6 proc. (rok wcześniej 50,8 proc.).

Warto dodać, że pracownicy zatrudnieni na czas określony stanowili 68,3 proc. ogólnej liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2024 r.

Straty materialne spowodowane wypadkami przy pracy w mazowieckim w 2024 r. szacuje się na 2749,9 tys. zł

Największe ryzyko wypadków przy pracy wystąpiło w sekcji przetwórstwo przemysłowe. W 2024 r. w jednostkach prowadzących taką działalność wypadkom uległo 1831 osób (20,7 proc. ogólnej ich liczby). Kolejne były sekcje handel; naprawa pojazdów samochodowych – 1453 osoby poszkodowane (16,4 proc.) oraz transport i gospodarka magazynowa – 1162 osoby (13,1 proc.). W porównaniu z poprzednim rokiem liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych zmniejszyła się (odpowiednio o 0,5 proc. i o 0,8 proc.), a w transporcie i gospodarce magazynowej nieznacznie wzrosła (o 0,3 proc.).

Straty materialne spowodowane wypadkami przy pracy w mazowieckim w 2024 r. szacuje się na 2,75 mln zł, z czego najwięcej w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (33,4 proc. ogólnej wartości), a w dalszej kolejności w przetwórstwie przemysłowym (24,2 proc.) oraz administrowaniu i działalności wspierającej (9,6 proc.).