Raport GUS. Mazowsze starzeje się w szybkim tempie

Województwo mazowieckie stoi w obliczu poważnego kryzysu demograficznego. Najnowszy raport Urzędu Statystycznego w Warszawie analizuje sytuację demograficzną regionu w 2024 roku. Wyłania się z niego obraz szybko starzejącego się społeczeństwa.



Dane przytoczone w raporcie wskazują, że mediana wieku na Mazowszu systematycznie wzrasta, osiągając w 2024 roku 42,2 lata. To oznacza, że połowa mieszkańców regionu ma ponad 42 lata, a to trend gwałtowny i niepokojący.

Obserwujemy tu wyraźny wzrost (o 5,4) w porównaniu z rokiem 2000, kiedy mediana wynosiła 36,8 lat. Wzrasta również wskaźnik feminizacji, wynoszący 109 kobiet na 100 mężczyzn, co oznacza, że na Mazowszu żyje więcej kobiet niż mężczyzn, co jest szczególnie widoczne w starszych grupach wiekowych.

Indeks starości na Mazowszu

Indeks starości to liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku 0-14 lat. W 2000 r. indeks ten w województwie mazowieckim wynosił 78, co oznaczało, że na każde 100 dzieci przypadało 78 seniorów. W 2024 roku ta proporcja zmieniła się, osiągając wartość 125, co oznacza skok o prawie 60 proc. w ciągu zaledwie 24 lat. Tak drastyczny wzrost sygnalizuje, że na Mazowszu coraz trudniej o młodą generację, co ma olbrzymi wpływ na strukturę społeczną i ekonomiczną regionu.

Wysoki indeks starości wiąże się z szeregiem wyzwań, w tym z obciążeniem systemów emerytalnego i opieki zdrowotnej, co wynika z coraz mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym, które muszą utrzymać rosnącą grupę emerytów. Dodatkowo, istnieje potrzeba adaptacji infrastruktury, czyli konieczność dostosowania przestrzeni publicznej, budynków i usług do potrzeb osób starszych. Wreszcie, wysoki indeks starości wpływa na rynek pracy, powodując niedobór młodych pracowników i konieczność aktywizacji zawodowej osób starszych.