Które dzielnice mają najwięcej, a które najmniej mieszkańców?

W „Raporcie” czytamy, że największą warszawską dzielnicą pod względem liczby mieszkańców jest Mokotów (ponad 225 tys. osób, 12 proc. wszystkich warszawiaków). Na drugim biegunie jest Rembertów, z liczbą niecałych 25 tys. mieszkańców (1 proc. ogółu warszawiaków).

Oto, jak wygląda liczba mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (dane GUS z czerwca 2024 r.):

Mokotów - 225 149 osób, 12 proc. ogółu warszawiaków; Praga-Południe - 185 633 osoby, 10 proc. ogółu warszawiaków; Białołęka: 160 386 osób, 9 proc.; Wola: 150 588 osób, 8 proc.; Ursynów: 149 326 osób, 8 proc.; Bielany: 130 910 osób, 7 proc.; Bemowo: 129 146 osób, 7 proc.; Targówek: 122 758 osób, 7 proc.; Śródmieście: 97 073 osoby, 5 proc.; Wawer: 89 166 osób, 5 proc.; Ochota: 79 115 osób, 4 proc.; Ursus: 70 248 osób, 4 proc.; Praga-Północ: 59 263 osoby, 3 proc.; Żoliborz: 58 685 osób; 3 proc.; Wilanów: 52 855 osób, 3 proc.; Włochy: 50 554 osoby, 3 proc.; Wesoła: 26 659 osób, 1proc.; Rembertów: 24 888 osób, 1 proc.

Jeśli porównamy te informacje z danymi z poprzedniego roku, to okaże się, że największy wzrost liczby mieszkańców nastąpił na Białołęce (+3,1 tys.), w Wawrze (+1,4 tys.) i Ursusie (+1,2 tys.). Wyludnia się Śródmieście – przez rok ubyło tam ponad 2 tys. mieszkańców. Ponad tysiąc osób mniej mieszka na Ursynowie. Zmalała również liczba mieszkańców Bielan (o 876 osób) i Ochoty (826).

Gęstość zaludnienia w warszawskich dzielnicach

Ciekawe informacje na temat poszczególnych dzielnic przynoszą też dane dotyczące gęstości zaludnienia. W tym obszarze w Warszawie cały czas prym wiedzie Praga Południe (8 295 osób na kilometr kwadratowy). Dla porównania, w ostatnim pod tym względem Wawrze na kilometrze kwadratowym mieszka 1 119 osób.

Reklama

Oto gęstość zaludnienia wszystkich 18 dzielnic (na podst. danych GUS z czerwca 2024 r.):

Praga-Południe: 8 295 osób na kilometr kwadratowy, -22 rok do roku; Ochota: 8 139 o/kmk, -85 r/r; Wola: 7 819 o/kmk, -3 r/r; Ursus: 7 513 o/kmk, 131 r/r; Żoliborz: 6 929 o/kmk, -7 r/r; Mokotów: 6 357 o/kmk, 2 r/r; Śródmieście: 6 235 o/kmk, -138 r/r; Praga-Północ: 5 240 o/kmk, -50 r/r; Bemowo: 5 176 o/kmk, 3 r/r; Targówek: 5 046 o/kmk, -23 r/r; Bielany: 4 048 o/kmk, -27 r/r; Ursynów: 3 410 o/kmk, -24 r/r; Białołęka: 2 197, o/kmk 43 r/r; Włochy: 1 766 o/kmk, 25 r/r; Wilanów: 1 439 o/kmk, 15 r/r; Rembertów: 1 290 o/kmk, 8 r/r; Wesoła: 1 162 o/kmk, 7 r/r; Wawer: 1 119 o/kmk, 18 r/r.

Patrząc na miasto ogółem – gęstość zaludnienia wynosi 3 601 osób na kilometr kwadratowy i jest minimalnie wyższa niż w czerwcu 2023 (wtedy kształtowała się na poziomie 3 599 osób na kilometr kwadratowy). Warto zwrócić uwagę, że największy wzrost gęstości zaludnienia nastąpił w Ursusie, a największy spadek – w Śródmieściu.

Na potrzeby „Raportu o stanie miasta” Urząd m. st. Warszawy sporządził portret „statystycznego warszawiaka”. Jest on kobietą (w stolicy na 100 mężczyzn przypada 116 kobiet) i w 2024 r. miał 42 lata (mediana wieku). Zarabia średnio 11 639 zł brutto (mediana 8 800 zł brutto). Mieszka na Mokotowie (dzielnica z największą liczbą mieszkańców). Do pracy, na uczelnię lub do szkoły jeździ przeważnie komunikacją miejską (według „Diagnozy zachowań transportowych mieszkańców na potrzeby Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (2023)” 61 proc. tzw. podróży obligatoryjnych po mieście odbywało się przy użyciu komunikacji zbiorowej).

Co jeszcze wiemy o „statystycznym warszawiaku”? W miejskiej aplikacji 19115 najczęściej zgłasza potrzebę odbioru odpadów gabarytowych. Stara się segregować śmieci (41 proc. śmieci wrzuca do pojemników na selektywną zbiórkę; jest to odsetek wagi zebranych odpadów). Zaś w budżecie obywatelskim najczęściej głosuje na projekty związane z przestrzenią miejską.