Przejścia dla pieszych na Marszałkowskiej. Nowy etap prac

Marszałkowska między rondem Dmowskiego a Ogrodem Saskim to plac budowy
Budowa dwóch przejść dla pieszych, przy ulicach Złotej i Sienkiewicza, spowoduje dodatkowe zwężenie ulicy Marszałkowskiej.
Na odcinku od zatoki przystankowej przed ulicą Złotą do skrzyżowania z Sienkiewicza, kierowcy jadący w kierunku placu Bankowego będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu.
Na pozostałym fragmencie Marszałkowskiej, między ulicami Widok i Królewską, utrzymana zostanie dotychczasowa organizacja ruchu. Kierowcy będą mieć po dwa pasy w każdym kierunku, mimo wygrodzonych i likwidowanych pasów wzdłuż torowiska.
Budowa przejść to tylko część większych zmian. Równocześnie na ulicy Marszałkowskiej prowadzony jest gruntowny remont torowiska tramwajowego. Po jego zakończeniu, odcinek między ulicami Widok i Królewską zostanie wzbogacony o nową zieleń.
Wszystkie prace są elementem rewitalizacji centrum Warszawy, mającej na celu uczynienie go bardziej przyjaznym dla mieszkańców i pieszych.