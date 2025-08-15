31.4°C
1020.7 hPa
Życie Warszawy

Przejścia dla pieszych na Marszałkowskiej. Nowy etap prac

Publikacja: 15.08.2025 09:45

Marszałkowska między rondem Dmowskiego a Ogrodem Saskim to plac budowy

Marszałkowska między rondem Dmowskiego a Ogrodem Saskim to plac budowy

Foto: mat. pras.

M.B.
W rakach prac prowadzonych na ulicy Marszałkowskiej przyszedł czas na budowę nowych przejść dla pieszych przez ulicę. Prace rozpoczną się we wtorek, 19 sierpnia, i pociągną za sobą istotne zmiany w organizacji ruchu.

Budowa dwóch przejść dla pieszych, przy ulicach Złotej i Sienkiewicza, spowoduje dodatkowe zwężenie ulicy Marszałkowskiej.

Jednym pasem w kierunku placu Bankowego

Na odcinku od zatoki przystankowej przed ulicą Złotą do skrzyżowania z Sienkiewicza, kierowcy jadący w kierunku placu Bankowego będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu.

Na pozostałym fragmencie Marszałkowskiej, między ulicami Widok i Królewską, utrzymana zostanie dotychczasowa organizacja ruchu. Kierowcy będą mieć po dwa pasy w każdym kierunku, mimo wygrodzonych i likwidowanych pasów wzdłuż torowiska.

Marszałkowska zyskuje zieleń

Budowa przejść to tylko część większych zmian. Równocześnie na ulicy Marszałkowskiej prowadzony jest gruntowny remont torowiska tramwajowego. Po jego zakończeniu, odcinek między ulicami Widok i Królewską zostanie wzbogacony o nową zieleń.

Wszystkie prace są elementem rewitalizacji centrum Warszawy, mającej na celu uczynienie go bardziej przyjaznym dla mieszkańców i pieszych.

Polecane
Marszałkowska w kierunku ronda Dmowskiego
remont na torach
Jak odchodzi stare, gdy idzie nowe. Przebudowa torów na Marszałkowskiej
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Drogowcy rozpoczynają kolejny etap prac na moście Poniatowskiego
przebudowa

Remont mostu Poniatowskiego. Tylko jeden pas na Pragę

Czy czeski przewoźnik kolejowy stanie się pierwszym zagranicznym konkurentem PKP Intercity na polski
kolej

Czesi uruchomią połączenie między Warszawą a Krakowem

Drogowcy zaplanowali prace remontowe w kilku dzielnicach
przebudowa

Długi weekend z remontami. Utrudnienia na kluczowych ulicach

Pasażerowie muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu autobusów i metra
długi sierpniowy weekend

Komunikacja w święto. Zmiany w rozkładach metra i autobusów

Prace przy przebudowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ciszewskiego już trwają
z perspektywy siodełka

Droga dla rowerów wzdłuż Ciszewskiego zyska nową nawierzchnię

W czwartek, 14 sierpnia, o godzinie 22 rozpocznie się wymiana nawierzchni na ulicy Popiełuszki
remont

Duże utrudnienia na ulicach w połowie sierpnia na Żoliborzu

Prom "Pliszka" kursujący z przystanku niedaleko mostu Poniatowskiego do Stadionu Narodowego.
Komunikacja

Promy nie kursują. Wisła znów za płytka

Plac Zawiszy z wysokości lotu dronem
remont na torach

Na Plac Zawiszy po remoncie wróciły tramwaje

© Copyright by GREMI MEDIA SA