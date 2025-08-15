Przejścia dla pieszych na Marszałkowskiej. Nowy etap prac

W rakach prac prowadzonych na ulicy Marszałkowskiej przyszedł czas na budowę nowych przejść dla pieszych przez ulicę. Prace rozpoczną się we wtorek, 19 sierpnia, i pociągną za sobą istotne zmiany w organizacji ruchu.



Budowa dwóch przejść dla pieszych, przy ulicach Złotej i Sienkiewicza, spowoduje dodatkowe zwężenie ulicy Marszałkowskiej.

Jednym pasem w kierunku placu Bankowego

Na odcinku od zatoki przystankowej przed ulicą Złotą do skrzyżowania z Sienkiewicza, kierowcy jadący w kierunku placu Bankowego będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu.

Na pozostałym fragmencie Marszałkowskiej, między ulicami Widok i Królewską, utrzymana zostanie dotychczasowa organizacja ruchu. Kierowcy będą mieć po dwa pasy w każdym kierunku, mimo wygrodzonych i likwidowanych pasów wzdłuż torowiska.

Marszałkowska zyskuje zieleń

Budowa przejść to tylko część większych zmian. Równocześnie na ulicy Marszałkowskiej prowadzony jest gruntowny remont torowiska tramwajowego. Po jego zakończeniu, odcinek między ulicami Widok i Królewską zostanie wzbogacony o nową zieleń.