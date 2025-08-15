W warszawskim ogrodzie zoologicznym wykluło się pisklę niezwykle rzadkiego ptaka, wieloszpona pawiego.



Z powodu narodzin wieloszpona pawiego hala wolnego lotu jest tymczasowo zamknięta dla zwiedzających, aby zapewnić spokój i bezpieczeństwo matce i jej maluchowi. Pisklę jest pod stałą opieką samicy, a liczne grono gości mogłoby je stresować, szczególnie w pierwszych dniach życia.

Jedyny taki lęg w Europie

Wieloszpon pawi to ptak wyjątkowo rzadki w ogrodach zoologicznych. Obecnie poza stołecznym zoo można go spotkać w zaledwie trzech placówkach zrzeszonych w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA). Warszawskie zoo może poszczycić się sukcesem hodowlanym, ponieważ tutejsza para regularnie przystępuje do lęgów. W tym roku warszawski ogród jest jedynym w Europie, gdzie na świat przyszły pisklęta tego gatunku.

Jak zobaczyć ptaki?

Mimo tymczasowego zamknięcia hali wolnego lotu, ptaki można nadal obserwować. Zwiedzający mogą podziwiać je przez duże okna w pawilonie Ptaszarni. Otwarcie hali wolnego lotu planowane jest już wkrótce, kiedy maluch będzie na tyle duży, by swobodnie poruszać się w obecności gości.