Uczniowie nie pojadą za darmo. Muszą poczekać na prezydenta

Koalicja Obywatelska czeka na inicjatywę uchwałodawczą prezydenta

Przeciwko projektowi byli zarówno urzędnicy, jak również radni Koalicji Obywatelskiej. W jej imieniu głos zabrał radny Piotr Wernetstein-Żuławski. Twierdził, że jego lub jest przeciw projektowi, bo jest on niedopracowany. – Zabrakło np. uczniów szkół artystycznych – tłumaczył. – Wiadomo, że wiolonczela zajmuje dużo miejsca w autobusie, ale nie sądzę, żeby taki był zamysł państwa wnioskodawców – mówił. – Dla pana radnego 65 milionów to nie jest dużo, dla mnie jest to całkiem sporo. Zostało nam przedstawione, że za te pieniądze byłoby 30 długich autobusów mniej albo funkcjonowanie 10 linii autobusów nie miałoby finansowania. Już dziś padło na tej sali, że mieszkańcy dzielnic, w których autobus służy do dojazdu do komunikacji szynowej bardzo by na tym ucierpieli.

Dodał, że prezydent zapowiedział, że będzie pracował nad takim rozwiązaniem. – Z tej uchwały wynika, że około 1/3 beneficjentów tego uregulowania nie mieszka w Warszawie – mówił. – Z ostatnich danych wyszło nam, że nawet kilkaset osób mieszka w Łodzi. Czyli z budżetu miasta Warszawy korzystaliby mieszkańcy miasta Łodzi.

Dodał, że prezydent musi rozmawiać z ościennymi gminami, by dopłaciły do swoich mieszkańców. – Na dzisiaj nasze stanowisko co do tego konkretnego projektu uchwały jest negatywne – powiedział. – Oczekujemy jako klub KO inicjatywy prezydenta w tym zakresie.

Ostatecznie za projektem uchwały głosowało 15 osób (głównie z PiS), przeciw – 36 (Koalicja Obywatelska), 4 osoby się wstrzymały. Uchwała nie weszła w życie.