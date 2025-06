Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Warszawy. Radni podjęli decyzję

Mniejszym entuzjazmem w ocenie działań stołecznego ratusza wykazał się występujący z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Herbich. - Budżet Warszawy jest 3-krotnie większy, od drugiego pod tym względem największego miasta w Polsce – Krakowa. To oczywiste, że mając takie pieniądze, na coś się je wydaje. To jest jasne, że pewne rzeczy w tym mieście się dzieją. W związku z tym, aby uzyskać całkowity obraz miasta, musimy zapytać, co się w nim nie dzieje: w jaki sposób i za jakie pieniądze dokonuje się tych inwestycji oraz w jakim czasie one powstają - mówił przedstawiciel PiS.

Zdaniem Herbicha, jak na tak duży budżet jakim operuje Warszawa, miasto nie wykorzystuje wystarczająco swoich szans rozwojowych. Tym samym przedstawiciel klubu Prawa i Sprawiedliwości potwierdził, że będzie on głosować przeciw udzieleniu wotum zaufania.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy

Klub Lewica – Miasto Jest Nasze, podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, również opowiedział się przeciwko wotum zaufania dla Trzaskowskiego. Przedstawicielka klubu Agata Diduszko-Zyglewska pochwaliła politykę miasta w zakresie zazielenienia Nowego Centrum Warszawy i inwestycji w zdrowie warszawiaków, np. budowy nowych przychodni. Zwróciła jednak uwagę, że wciąż wiele spraw istotnych dla mieszkańców stolicy pozostaje niezałatwionych. Chodzi m.in. o uchwałę krajobrazową, złą politykę komunikacyjną względem dzielnic obrzeżnych czy proces wyludniania się centrum miasta z uwagi na wysokie koszty życia.

O braku poparcia Lewicy dla wotum zaufania mógł zaważyć upór większości (KO) w Radzie Miasta przed wprowadzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu oraz brak dialogu z pozostałymi klubami.

Przed obradami nad wotum, radni Koalicji Obywatelskiej głosowali przeciw nocnej prohibicji – pomysłem od lat forsowanym przez środowiska miejskich aktywistów związanych z Miasto Jest Nasze. Podczas sesji doszło do happeningu zwracającego uwagę na alkoholowy problem stolicy. Wówczas Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca rady zarządziła przerwę. A po wznowieniu obrad zablokowała dyskusję. Oburzenia happeningiem nie krył Jarosław Szostakowski, który oskarżył Lewicę o brak wiarygodności i nie trzymanie się wcześniejszych umów.

– Radni Koalicji mają prawo nie zgadzać się z radnymi Lewicy stwierdził Szostakowski. – Zawsze kiedy będziemy uważali, że państwo (Lewica – przyp. red.) proponujecie złe rozwiązania, szkodliwe, takie, które mogą odbić się na Warszawiakach, zawsze będziemy im przeciwdziałać – dodał. Następnie wezwał radnych Lewicy do wycofania wniosku dotyczącego nocnej prohibicji, w razie odmowy zaapelował do większości w Radzie o głosowanie przeciw jego wprowadzeniu.

Rafał Trzaskowski zapewnił radnych, że zgadza się z nimi w fundamentalnych sprawach dla dalszego rozwoju Warszawy. - Cieszy mnie, że w toku tej dyskusji mało kto kwestionuje priorytety, które chcemy razem realizować. Mieszkalnictwo, potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ograniczenia sprzedaży alkoholu, bezpieczeństwa, inwestycji infrastrukturalnych – w tych sprawach się nie różnimy – przekonywał prezydent miasta.

Tomasz Herbich, radny Warszawy, PiS

Za wotum zaufania dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 37 radnych Koalicji Obywatelskiej. Przeciw było 13 radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy – Miasto Jest Nasze. Od głosu wstrzymało się 5 radnych opozycji. Bezpieczną pozycję w dalszym piastowaniu urzędu prezydenta Warszawy, Rafał Trzaskowski zawdzięcza więc jedynie „swoim” radnym.

– Wysoka Rado, chciałbym gorąco podziękować. Liczę na owocną współpracę – skomentował krótko prezydent Trzaskowski.

Tak głosowali radni

Absolutorium za wykonanie budżetu za 2024 rok

Kolejnym istotnym punktem obrad było udzielenie Trzaskowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2024 rok. Absolutorium jest potwierdzeniem prawidłowości finansowej i rzetelnego wykonania budżetu miasta. Miejskie komisje pozytywnie oceniły sprawozdanie finansowe Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok.

W wyniku głosowania Prezydent Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium, podobnie jak wotum zaufania, głosami Koalicji Obywatelskiej. Radni opozycji – Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy – Miasto Jest Nasze, głosowali przeciwko jego udzieleniu Rafałowi Trzaskowskiemu.

Za głosowało 37 radnych KO, przeciw 13 radnych PiS i Lewicy - MJN.

- Wysoka Rado, serdecznie dziękuję za udzielenie absolutorium. Dziękuję za merytoryczną dyskusję. Mam nadzieję, że uda nam się utrzymać ten ton w kolejnych latach. Dziękuję za poparcie – podsumował po niemal 11 godzinach obrad, Rafał Trzaskowski.

Budżet miasta w roku 2024

Co dzieje się, jeśli prezydent miasta nie otrzyma wotum zaufania?

Rada Warszawy co roku rozpatruje raport o stan miasta, a następnie przeprowadza debatę nad nim. Po tej debacie rada głosuje nad udzieleniem prezydentowi miasta wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Nieudzielenie wotum zaufania prezydentowi miasta w jednym roku nie powoduje automatycznej utraty stanowiska. Jest to jednak silny sygnał polityczny świadczący o braku zaufania rady do jego działań lub wizji rozwoju miasta. Może to prowadzić do napięć we współpracy między prezydentem a radą. Dopiero dwukrotne nieudzielenie wotum zaufania prezydentowi miasta w dwóch kolejnych latach może (ale nie musi) skutkować możliwością podjęcia przez radę uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania. Decyzja ta zależy od rady, ponieważ ustawa mówi, że rada "może" podjąć taką uchwałę, a nie "musi".

Jeśli rada miasta podejmie uchwałę o przeprowadzeniu referendum, to mieszkańcy decydują w drodze głosowania, czy odwołać prezydenta. Referendum jest ważne, jeżeli udział w nim weźmie co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy wzięli udział w wyborze odwoływanego prezydenta. Prezydent zostaje odwołany, jeśli za odwołaniem oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

Absolutorium a wotum zaufania

Warto odróżnić wotum zaufania od absolutorium. Wotum zaufania dotyczy ogólnej oceny działań prezydenta, w tym jego planów i wizji rozwoju. Absolutorium jest formalną aprobatą dla wykonania budżetu miasta za poprzedni rok.

Nieudzielenie absolutorium również może być podstawą do podjęcia uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta, ale w tym przypadku wystarczy jednokrotne nieudzielenie absolutorium.