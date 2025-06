Pędził BMW ulicami Warszawy niemal 400 km/h. Policja zatrzymała już dwie osoby

W mediach społecznościowych opublikowano nagranie, na którym widać kierowcę BMW rozpędzającego auto do 390 km/h podczas brawurowej jazdy ulicami Warszawy. Autorem filmiku miał być siedzący obok pasażer. Policja zajęła się sprawą i zatrzymała dwie osoby.



O zatrzymaniu poinformowała Komenda Stołeczna Policji na swoim profilu w serwisie X.

Kierowca BMW jechał 390 km/h ulicami Warszawy? Nagranie opublikował w sieci

Informacja o brawurowej jeździe kierowcy BMW ulicami Warszawy wpłynęła 24 czerwca na skrzynkę poczty elektronicznej „Stop agresji drogowej”, która prowadzona jest przez Komendę Stołeczną Policji. Do zgłoszenia załączono link do nagrania, które wcześniej zostało opublikowane w mediach społecznościowych.

Widać na nim kierowcę osobowego BMW, który poruszając się drogą publiczną, jedną ręką prowadzi samochód, a w drugiej trzyma telefon. Licznik auta pokazuje prędkość 390 km/h. Cała sytuacja jest nagrywana przez siedzącego obok pasażera. Do brawurowej jazdy miało dojść w godzinach nocnych na trasie S79 na warszawskim Ursynowie.

Jechali 390 km/h ulicami Warszawy: Policja zatrzymała dwóch mężczyzn

Komenda Stołeczna Policji we wpisie zamieszczonym 25 czerwca na swoim profilu w serwisie X poinformowała o zatrzymaniu tego dnia we wspomnianej sprawie „[…] dwóch mężczyzn, obywateli Polski w wieku 38 i 33 lat. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli pojazd marki BMW oraz sprzęt służący do rejestracji i publikacji nagrań ze zdarzenia. Czynności w toku”.

W swoim wpisie stołeczna policja potępia tego rodzaju zachowania na drodze i podkreśla, że są one wyjątkowo niebezpieczne: „Stołeczni policjanci nie dają przyzwolenia na tego typu zachowania, które zagrażają bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego. Taka jazda to przejaw skrajnej nieodpowiedzialności”.