W warszawskim zoo niedawno zamieszkały dwie gorylice nizinne. Z tej okazji w piątek 27 czerwca w godz. 10-13 w Pawilonie Małp Człekokształtnych odbędzie się spotkanie powitalne pod hasłem „Domówka u goryli – nowe dziewczyny Aziziego”.



W wydarzeniu mogą wziąć udział wszystkie osoby posiadające w tym dniu bilet wstępu do warszawskiego zoo.

Gorylice nizinne w warszawskim zoo: Nowe towarzyszki Aziziego

Gorylice nizinne N’Hasa i N’Iralé do warszawskiego zoo przyjechały 12 maja z niderlandzkiego Burger’s Zoo w Arnhem. To pierwsze od wielu lat gorylice w naszym kraju. Szybko zaczęły badać i odkrywać swoje nowe miejsce zamieszkania.

Samice urodziły się w 2013 roku i chociaż są ze sobą zżyte i spokrewnione – N’Hasa to ciocia N’Iralé – to znacząco się od siebie różnią. N’Hasa pełni rolę liderki – nie tylko dominuje, ale jest także odważna i pewna siebie. Z kolei ciekawska i chętna do zabawy N’Iralé jest od swojej ciotki znacznie ostrożniejsza i spokojniejsza.

Nowe gorylice dołączyły do Aziziego – 25-letniego samca, który w warszawskim ogrodzie zoologicznym mieszka od 2008 roku. Były zaskoczone, a jednocześnie zainteresowane jego obecnością. Zachowały się w sposób charakterystyczny dla swojego gatunku – były otwarte i ciekawe.