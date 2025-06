Na tych basenach nie popływamy w wakacje

W wakacje większość krytych pływalni w Warszawie przejdzie remonty i konserwacje. Przerwy technologiczne potrwają od kilkunastu dni do całego okresu wakacji. Gdzie i kiedy nie będzie można popływać?



Co roku w okresie wakacji na oblężonych przez cały rok pływalniach prowadzone są remonty i prace konserwacyjne. Z tego powodu w tym okresie obiekty są okresowo wyłączne z użytkowania. „Życie Warszawy” przyjrzało się harmonogramowi prac.

Przerwy technologiczne na warszawskich basenach

Basen przy ul. Lindego 20 w Bielanach będzie nieczynny od 30 czerwca do 20 lipca. Pływalnia na Białołęce przy ul. Światowida 56 będzie zamknięta od 14 lipca do 1 sierpnia.

Na Bemowie basen przy ul. Oławskiej 3A będzie dostępny do 28 lipca, a od tego dnia do 18 sierpnia odbędzie się przerwa technologiczna. Na Pradze-Południe basen przy ul. Bora-Komorowskiego funkcjonować będzie do 17 sierpnia, natomiast ten przy ul. Biłgorajskiej będzie nieczynny od 28 czerwca do 20 lipca. Na Pradze-Północ nie przewidziano żadnych przerw w działaniu pływalni.

W Śródmieściu basen przy ul. Polnej 7A będzie niedostępny od 21 lipca do 8 sierpnia, a basen przy ul. Grzybowskiej – od 7 do 27 lipca. Basen przy ul. Rozbrat będzie dostępny od 4 do 24 sierpnia, natomiast basen przy ul. Konwiktorskiej od 30 czerwca do 20 lipca. W Ursusie basen przy ul. Oławskiej 3A będzie zamknięty do 18 sierpnia, a od 25 sierpnia do 7 września będzie nieczynny basen przy ul. Sosnkowskiego.