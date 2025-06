Tragiczne zakończenie sprawy zaginięcia dyrektora z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Macieja Grzegorzewskiego. Po intensywnych poszukiwaniach jego ciało odnaleziono w starorzeczu Wisły.



W środę, 25 czerwca, w nocy potwierdzono informacje o tragicznym finale poszukiwań Macieja Grzegorzewskiego. Mężczyzna, pełniący funkcję dyrektora Działu Kontroli Projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, był poszukiwany od niedzieli.

Zaginięcie i poszukiwania

Maciej Grzegorzewski zaginął w niedzielę, 22 czerwca. Około godziny 4:50 opuścił swoje miejsce zamieszkania w Józefowie, miejscowości położonej pod Warszawą. Od tamtej chwili nie nawiązał kontaktu z rodziną ani ze znajomymi. Natychmiast po zgłoszeniu zaginięcia rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania. Policja zaapelowała do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu mężczyzny, udostępniając jego rysopis.

Odnaleziony samochód i tragiczny finał

Przełom w sprawie nastąpił we wtorek, 24 czerwca. Wtedy to na terenach zielonych w Józefowie, w pobliżu Wisły, odnaleziono samochód należący do Macieja Grzegorzewskiego. To odkrycie skierowało poszukiwania w ten konkretny rejon. Niestety, dzień później, w środę 25 czerwca, potwierdziły się najgorsze obawy. W starorzeczu Wisły, również w okolicach Józefowa, odnaleziono zwłoki 48-letniego mężczyzny. Potwierdzono, że to ciało poszukiwanego Macieja Grzegorzewskiego.

Śledztwo prokuratury i komunikat NCBR

Na miejscu odnalezienia zwłok podjęto czynności pod nadzorem prokuratury. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu. Ostateczne przyczyny śmierci zostaną ustalone po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, instytucja, w której pracował Maciej Grzegorzewski, wydało oficjalny komunikat w środę, 25 czerwca, po godzinie 23:00. Brzmiał on: „Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego drogiego Kolegi Macieja Grzegorzewskiego, długoletniego pracownika Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Dyrektora Działu Kontroli Projektów NCBR. Łączymy się w bólu z Rodziną, Bliskimi i Przyjaciółmi Zmarłego. Dziękujemy wszystkim osobom, w szczególności służbom, grupom poszukiwawczym i współpracownikom, licznie zaangażowanym w poszukiwania Macieja. Maćku, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci”.