Ważne ogłoszenie w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy. GDDKiA zmienia front

Dlaczego GDDKiA wycofała się z poprzednich projektów?

Dyskusje i kontrowersje związane z możliwym przebiegiem Wschodniej Obwodnicy Warszawy trwały od wielu lat, a ich ostatnia odsłona, w którą zaangażowane były już sądy, rozpoczęła się w 2015 r. „W lipcu 2015 r. do RDOŚ w Warszawie trafił wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla dwóch odcinków S17 WOW: Drewnica - Ząbki oraz Ząbki - Warszawa Wschód (pierwotnie Zakręt). W maju 2017 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), po uznaniu wyłączenia się z mocy prawa przez RDOŚ w Warszawie z prowadzenia sprawy, przekazała oba postępowania do RDOŚ w Białymstoku, który w listopadzie 2017 r. wydał decyzje środowiskowe dla S17 Drewnica – Ząbki, a w grudniu 2018 r. dla Ząbki – Warszawa Wschód” – przypomina GDDKiA.

W lutym 2021 r. GDOŚ uchylił w całości dwie decyzje RDOŚ w Białymstoku. Umorzył też postępowania przed RDOŚ w Białymstoku dla obu tych przedsięwzięć. To był dopiero początek batalii.

Historia budowy WOW: Zamiast drogowców do pracy ruszyli prawnicy

W ciąg dalszy postępowania o wydanie decyzji środowiskowej zaangażowane były już sądy. „Decyzje GDOŚ zostały zaskarżone przez różne podmioty i w związku z tym toczyły się postępowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym (WSA) w Warszawie oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (NSA). Dla fragmentu Ząbki – Warszawa Wschód procedury sądowe zostały zakończone, natomiast dla sąsiedniego, krótszego odcinka niestety nie. Na wyrok WSA wpłynęła skarga kasacyjna. GDDKiA wysłała odpowiedź na nią do sądu, wskazując jednocześnie, że złożyliśmy pismo o wycofanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i umorzenie postępowania w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź” – informuje GDDKiA Oddział Warszawa.

Dalej czytamy: „30 stycznia 2024 r. WSA wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję GDOŚ, w której ten uchylił w całości decyzję RDOŚ w Białymstoku i umorzył prowadzone przez RDOŚ postępowanie administracyjne. Akta zostały przekazane do GDOŚ. W marcu 2025 r. GDOŚ uchylił decyzję środowiskową i umorzył postępowanie. Dotyczy to odcinka S17 Ząbki - Warszawa Wschód, czyli dłuższego z dwóch brakujących fragmentów WOW”.

„Dla krótszego odcinka S17 WOW, Drewnica – Ząbki, 7 listopada 2024 r. NSA uchylił wyrok WSA w Warszawie z 20 października 2023 r. oraz skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez WSA. 21 marca 2025 r. WSA oddalił złożone w 2021 r. skargi na decyzję GDOŚ, po czym 27 marca 2025 r. GDOŚ przekazał do RDOŚ w Warszawie sprawę wycofania wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej oraz umorzenia postępowania, co jest zgodne z wyrokiem WSA” - czytamy dalej w komunikacie GDDKiA Oddział Warszawa.

O co chodziło z protestami przeciwko budowie obwodnicy?

Przyczynkiem do tych postępowań był sprzeciw mieszkańców wobec przebiegu trasy wybranego przez GDDKiA. Miała ona biec przez dzielnicę Wesoła, wzdłuż nasypu. Protestowali nie tylko mieszkańcy Wesołej, ale też m.in. podwarszawskiego Sulejówka. Wskazywano m.in., że wybrany wariant drogi jest inny niż ten, o którym mowa była wcześniej. Wskazywano, że nowa droga w proponowanym wariancie przetnie na pół dzielnicę, spowoduje też degradację cennych przyrodniczo obszarów.

Dlaczego budowa WOW jest ważna?

Budowa 14-kilometrowego odcinka prowadzącego od Węzła Wschód w Zakręcie do Węzła Drewnica na skrzyżowaniu S8 pozwoli na domknięcie tzw. Warszawskiego Węzła Drogowego – pierścienia dróg ekspresowych prowadzących obrzeżami warszawskich dzielnic, liczącego dziś 68 kilometrów. Jak wyjaśnia GDDKiA, brak tego odcinka uniemożliwia docelowe rozłożenie ruchu na obwodnicy stolicy. „Dziś wielu kierowców z powodu braku WOW jeździ drogami wojewódzkimi nr 631, 634, 637 i 638 oraz ulicami Wesołej, by móc skorzystać z węzła Warszawa Wschód, a jeśli jadą w kierunku Krakowa, wybierają północno-zachodnią część ringu” – czytamy.

Dalej Dyrekcja przytacza dane Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021. Wynika z nich, że najbardziej obciążonym fragmentem ringu jest obecnie odcinek S8 na wysokości Powązek (ze średnim dobowym ruchem prawie 200 tys. pojazdów) oraz most Grota-Roweckiego (niemal 186 tys. pojazdów). Duży ruch jest też na Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). „Od oddania do użytkowania tunelu pod Ursynowem w ciągu S2 POW korzysta z niego średnio dziennie ok. 77 tys. pojazdów. W październiku 2023 r. jednego dnia było ich nawet ponad 110 tys.” – czytamy.