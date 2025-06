Oto najlepsze uczelnie w Polsce. Warszawa ma się czym pochwalić

- Nasz Ranking skierowany jest głównie do maturzystów. To swoisty kompas, który ma im pomóc w obraniu najlepszego kierunku drogi dalszej edukacji. Ale na wyniki Rankingu czeka też środowisko akademickie. Dzięki swojej cykliczności, spójności metodologicznej i zdolności do ewolucji Ranking Szkół Wyższych Perspektywy stał się lustrem, w którym co roku przeglądają się polskie uczelnie akademickie i zawodowe. To podpowiedź, co idzie dobrze i jest powodem do dumy, a co być może należałoby zmienić lub poprawić – przyznał Waldemar Siwiński, Kierownik Rankingu, twórca polskich rankingów edukacyjnych, cytowany w komunikacie towarzyszącym ogłoszeniu Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2025.

Uniwersytet Warszawski zwycięzcą Rankingu Uczelni Akademickich

W Rankingu Uczelni Akademickich po raz kolejny z rzędu zwyciężył Uniwersytet Warszawski. Tuż za nim znalazł się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, a pierwszą trójkę zamyka Politechnika Warszawska.

Ranking Uczelni Akademickich przygotowany został również z podziałem według następujących typów uczelni: uniwersytety, uczelnie niepubliczne, uczelnie techniczne, uczelnie ekonomiczne, uczelnie przyrodniczo-rolnicze, akademie wychowania fizycznego i uczelnie medyczne. We wszystkich czołówkach poszczególnych kategorii – poza uczelniami medycznymi – pojawiły się stołeczne uczelnie.

Wśród najlepszych uniwersytetów 1. miejsce zajął Uniwersytet Warszawski, a wśród niepublicznych uczelni akademickich w pierwszej trójce znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (1. miejsce) oraz Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie (3. miejsce). Pierwsza z nich zajęła jednocześnie 2. miejsce w kategorii uczelni ekonomicznych i znalazła się tuż za Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Z kolei wśród akademii wychowania fizycznego trzecią lokatę zajęła Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Na drugim miejscu w zestawieniu uczelni rolniczych znalazła się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a w kategorii uczelni technicznych zwyciężyła Politechnika Warszawska.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2025: Ranking Uczelni Zawodowych

W Rankingu Uczelni Zawodowych pierwsze miejsce zajęła Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie, tuż za nią znalazła się Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Trzecie miejsce przypadło ex aequo Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie oraz Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. W pierwszej dziesiątce tego zestawienia nie pojawiła się żadna warszawska uczelnia. Dopiero 16. miejsce zajęła Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie.

Reklama

26. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy: Ranking Kierunków Studiów

Ranking Kierunków Studiów to ostatnie zestawienie przygotowane przez Perspektywy. W tej kategorii, jako uczelnia prowadząca najlepsze kierunki studiów, zwyciężył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (18 kierunków). Drugie i trzecie miejsce zajęły stołeczne uczelnie – Uniwersytet Warszawski (16 kierunków) i Politechnika Warszawska (11 kierunków).