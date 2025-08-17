Ekopiknik w Multimedialnym Parku Fontann

W sobotę, 23 sierpnia, od godz. 11:00 do 17:00 w Multimedialnym Parku Fontann odbędzie się Ekopiknik 2025 – plenerowy, ekologiczny piknik dla całych rodzin i miłośników ekologii.



Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Włącz się do akcji prawidłowej segregacji” i koncentruje się na edukacji oraz praktycznych warsztatach z zakresu segregacji odpadów oraz świadomego, ekologicznego stylu życia.

Ekopiknik 2025 w Warszawie

W programie przewidziano warsztaty tworzenia doniczek samonawadniających się z butelek PET, które uczestnicy mogą potem zabrać do domów wraz z sadzonkami. Kolejną atrakcją będą warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków, takich jak peelingi, sole do kąpieli i kremy, podczas których uczestnicy będą mogli samodzielnie dobrać składniki. Dla miłośników zapachów przygotowano możliwość tworzenia własnych kompozycji zapachowych z ziół umieszczanych w jutowych woreczkach, które można będzie używać w domu lub samochodzie. W programie nie zabraknie warsztatu kulinarnego „Gotuję – nie marnuję” w duchu zero waste, który połączy praktyczną naukę komponowania potraw bez marnowania żywności.

Ponadto uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach upcyklingu, podczas których dowiedzą się, jak przerobić ubrania na modne i funkcjonalne elementy, stworzyć domki dla zapylających owadów oraz poznać rolę owadów w przyrodzie. Dla osób lubiących kreatywność przewidziano zajęcia takie jak tworzenie tradycyjnej lalki Motanki, malowanie na torbach materiałowych i papierowych przy użyciu nietypowych materiałów, takich jak folia bąbelkowa, szczoteczki do zębów czy gąbki. Równie interesujące będą warsztaty wyplatania dywaników z zużytych t-shirtów oraz papierowej wikliny. Warsztaty „Gliniane Cuda” pozwolą uczestnikom tworzyć własne prace z gliny samoutwardzalnej, przy okazji poznając historię i właściwości tego materiału.

Dodatkową atrakcją będzie udział artystów z Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa, Teatru Sztuka Ciała oraz Brass Federacji, którzy zapewnią muzyczną i artystyczną oprawę wydarzenia.