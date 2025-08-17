W Warszawie wraca sezon targowy. Jaki branże zobaczymy we wrześniu?

Targi Rzeczy Ładnych – jesienna edycja pod nazwą TRŁ WWA! – odbędą się 20 i 21 września w EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14.

Ta edycja będzie wyjątkowa, bo po raz pierwszy goście spotkają się w największej hali Expo XXI, gdzie aż 340 wystawców zaprezentuje najnowsze trendy w polskim designie, meblarstwie, ilustracji i akcesoriach do domu. Oprócz zakupów, uczestnicy będą mogli zobaczyć trzy wyjątkowe wystawy: drugą odsłonę wystawy Varsovianer, wystawę „Symbole Designu”, ukazującą najważniejsze polskie logotypy, oraz „Zieta Ilustrowany”.

Targi stworzą przestrzeń pełną inspiracji oraz okazję do spotkania twórców, designerów i pasjonatów estetyki. Bilety wstępu kosztują 20zł, a dzieci do 12. roku życia wchodzą za darmo. Całe wydarzenie odbędzie się w godz. 11-19 i przyjaznej, otwartej atmosferze – nawet dla rodzin z psami.

Specjalistyczne targi w Warszawie

W pierwszych dniach września (2-4) Warszawa będzie gospodarzem Targów Produktów i Technik dla BHP oraz Targów Spawalniczych. Pierwsze skierowane są do specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, prezentując nowoczesne produkty i technologie. Drugie to wydarzenie dedykowane technologii i sprzętowi spawalniczemu dla przemysłu.

Od 4 do 6 września odbędą się w Warszawie Targi Opakowań Farmaceutycznych i Beauty – to premierowa edycja targów skupiających się na nowoczesnych opakowaniach dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

W tym samym terminie odbędą się też Targi i Kongres Stomatologii i Medycyny Estetycznej, które są ważnym spotkaniem specjalistów obu dziedzin, prezentując najnowsze produkty i wiedzę branżową.

Targi dla rynku piekarniczo-cukierniczego odbędą się od 9 do 11 września

W terminie 5-7 września odbędą się także Targi Kosmetyczne, które co roku przedstawiają szeroką ofertę produktów i usług dla branży kosmetycznej oraz skupiają profesjonalistów i pasjonatów urody.

Targi dla rynku piekarniczo-cukierniczego odbędą się od 9 do 11 września, prezentując sprzęt, surowce i technologie dla tego sektora. W tym samym czasie (9-11 września) odbędą się również Targi Poligraficzne, na których skupione są nowoczesne technologie i usługi poligraficzne oraz Targi Technologii i Wyposażenia Gastronomii, które promują innowacyjne rozwiązania dla branży gastronomicznej HoReCa.

W dniach 16-18 września zostaną zorganizowane trzy specjalistyczne targi: Targi Technologii i Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych, Targi Technologii Recyklingu oraz Targi poświęcone innowacjom w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wszystkie trzy eventy koncentrują się na nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach dla swoich branż.

Festiwal Marketingu odbędzie się w dniach 17-18 września w hali EXPO XXI. To wydarzenie skierowane do branży reklamy i druku, podczas którego prezentowane będą najnowsze trendy, technologie oraz rozwiązania marketingowe.

Na koniec miesiąca, 24-25 września, na PGE Narodowym odbędą się targi ReadyStock, które są międzynarodowymi targami wielobranżowymi łączącymi różnorodne sektory gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem handlu i produkcji.