Życie Warszawy

W Warszawie wraca sezon targowy. Jaki branże zobaczymy we wrześniu?

Publikacja: 17.08.2025 08:30

Targi Rzeczy Ładnych za każdym razem przyciągają wielu odwiedzających

Foto: Facebook/Targi Rzeczy Ładnych

Robert Biskupski
Targi Rzeczy Ładnych, impreza dedykowana kobietom w ciąży i rodzicom, a także specjalistyczne wydarzenia – po wakacyjnej przerwie do Warszawy wraca sezon targowy.

Mimo, że stolica wciąż nie dorobiła się wielofunkcyjnej hali w której można rozgrywać duże zawody sportowe oraz organizować różnego rodzaju imprezy wystawiennicze, życie targowe kwitnie w innych mniejszych obiektach. A skoro wakacje mają się ku końcowi „Życie Waraszawy” postanowiło przyjrzeć się rozpoczynającemu się jesiennemu sezonowi targowemu. Oto jak prezentuje się wrzesień.

Mamaville i Targi Rzeczy Ładnych

Targi Mamaville odbędą się 14 września w godz. 10-17 w Arenie Ursynów. To największe w Polsce wydarzenie dedykowane kobietom w ciąży, młodym rodzicom oraz rodzinom z dziećmi.

W centrum wydarzenia znajdzie się strefa zakupów, gdzie kilkudziesięciu wystawców z całego kraju zaprezentuje unikalne ubranka, ekologiczne kosmetyki, zabawki edukacyjne, książki czy akcesoria dla rodziców.

Targi słyną także z bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez ekspertów oraz licznych atrakcji dla najmłodszych – od kreatywnych zabaw, przez eksperymenty, po warsztaty i animacje. Mamaville to miejsce, gdzie od 11 lat tysiące rodzin odkrywa inspirujące marki, zdobywa cenną wiedzę i wspólnie spędza twórczy czas, budując świadome rodzicielstwo.

Targi Rzeczy Ładnych – jesienna edycja pod nazwą TRŁ WWA! – odbędą się 20 i 21 września w EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14.

Ta edycja będzie wyjątkowa, bo po raz pierwszy goście spotkają się w największej hali Expo XXI, gdzie aż 340 wystawców zaprezentuje najnowsze trendy w polskim designie, meblarstwie, ilustracji i akcesoriach do domu. Oprócz zakupów, uczestnicy będą mogli zobaczyć trzy wyjątkowe wystawy: drugą odsłonę wystawy Varsovianer, wystawę „Symbole Designu”, ukazującą najważniejsze polskie logotypy, oraz „Zieta Ilustrowany”.

Targi stworzą przestrzeń pełną inspiracji oraz okazję do spotkania twórców, designerów i pasjonatów estetyki. Bilety wstępu kosztują 20zł, a dzieci do 12. roku życia wchodzą za darmo. Całe wydarzenie odbędzie się w godz. 11-19 i przyjaznej, otwartej atmosferze – nawet dla rodzin z psami.

Specjalistyczne targi w Warszawie

W pierwszych dniach września (2-4) Warszawa będzie gospodarzem Targów Produktów i Technik dla BHP oraz Targów Spawalniczych. Pierwsze skierowane są do specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, prezentując nowoczesne produkty i technologie. Drugie to wydarzenie dedykowane technologii i sprzętowi spawalniczemu dla przemysłu.

Od 4 do 6 września odbędą się w Warszawie Targi Opakowań Farmaceutycznych i Beauty – to premierowa edycja targów skupiających się na nowoczesnych opakowaniach dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

W tym samym terminie odbędą się też Targi i Kongres Stomatologii i Medycyny Estetycznej, które są ważnym spotkaniem specjalistów obu dziedzin, prezentując najnowsze produkty i wiedzę branżową.

Targi dla rynku piekarniczo-cukierniczego odbędą się od 9 do 11 września

W terminie 5-7 września odbędą się także Targi Kosmetyczne, które co roku przedstawiają szeroką ofertę produktów i usług dla branży kosmetycznej oraz skupiają profesjonalistów i pasjonatów urody.

Targi dla rynku piekarniczo-cukierniczego odbędą się od 9 do 11 września, prezentując sprzęt, surowce i technologie dla tego sektora. W tym samym czasie (9-11 września) odbędą się również Targi Poligraficzne, na których skupione są nowoczesne technologie i usługi poligraficzne oraz Targi Technologii i Wyposażenia Gastronomii, które promują innowacyjne rozwiązania dla branży gastronomicznej HoReCa.

W dniach 16-18 września zostaną zorganizowane trzy specjalistyczne targi: Targi Technologii i Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych, Targi Technologii Recyklingu oraz Targi poświęcone innowacjom w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wszystkie trzy eventy koncentrują się na nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach dla swoich branż.

Festiwal Marketingu odbędzie się w dniach 17-18 września w hali EXPO XXI. To wydarzenie skierowane do branży reklamy i druku, podczas którego prezentowane będą najnowsze trendy, technologie oraz rozwiązania marketingowe.

Na koniec miesiąca, 24-25 września, na PGE Narodowym odbędą się targi ReadyStock, które są międzynarodowymi targami wielobranżowymi łączącymi różnorodne sektory gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem handlu i produkcji.

Źródło: zyciewarszawy.pl

