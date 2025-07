W tym roku nie odbędą się Jesienne Targi Książki, coroczna plenerowa impreza organizowana we wrześniu w Warszawie. Poinformował o tym organizator, Fundacja Historia i Kultura. Powodem odwołania wydarzenia jest niepewność co do miejsca ich organizacji.



O odwołaniu tegorocznej edycji Jesiennych Targów Książki Fundacja Historia i Kultura poinformowała w specjalnym oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Reklama Jesienne Targi Książki 2025 w Warszawie odwołane Organizator odwołał tegoroczną edycję Jesiennych Targów Książki, ponieważ nie miał pewności, że uda się ją zorganizować we wcześniej zaplanowanej lokalizacji. Chodzi o oddany do użytku po niedawnym remoncie Plac Centralny przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Przyszły operator terenu – Zarząd Pałacu Kultury i Nauki – przekazał Fundacji Historia i Kultura, że nie może jeszcze swobodnie dysponować terenem. W związku z tym nie może też potwierdzić możliwości zorganizowania na nim imprezy. Zarząd Pałacu Kultury i Nauki jak dotąd, mimo wielu próśb ze strony organizatora Jesiennych Targów Książki, nie potwierdził jednoznacznie możliwości organizacji wydarzenia na Placu Centralnym. To natomiast – jak podkreśla Fundacja w swoim oświadczeniu – uniemożliwia jej „[…] dalsze prowadzenie akwizycji zgłoszeń wystawców i planowanie logistyki wydarzenia [...]”.