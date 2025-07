„Młodniejemy!”. Włochy zapraszają na fajfę. Zagra DJ Tosiek

Już w sobotę 26 lipca w amfiteatrze Parku Marka Kotańskiego w Dzielnicy Włochy odbędzie się kolejna impreza kulturalna z cyklu Fajfy Włochowskie, czyli Potańcówki Międzypokoleniowe. Zaproszeni są wszyscy kochający taniec i zabawę. Za muzykę odpowiedzialny będzie DJ Tosiek.



Na imprezę zaprasza Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Reklama

Fajfy Włochowskie, czyli Potańcówki Międzypokoleniowe

Fajfy Włochowskie, czyli Potańcówki Międzypokoleniowe to cykl czterech wakacyjnych imprez kulturalnych w Dzielnicy Włochy. Odbywają się w wybrane soboty lipca i sierpnia w godzinach 17-20 w amfiteatrze Parku Marka Kotańskiego przy ul. 1 Sierpnia, a przy niesprzyjającej pogodzie – w Okęckiej Sali Widowiskowej (ul. 1 Sierpnia 36 A, sala na II piętrze). W potańcówkach mogą wziąć udział wszyscy miłośnicy zabawy i tańca.

„Taniec sprawia, że krew lepiej krąży, organizm jest doskonale dotleniony, mięśnie pracują lepiej, a my jesteśmy zrelaksowani i szybciej pozbywamy się nagromadzonego stresu. Tańcząc, nabieramy energii i chęci do działania, a nawet ćwiczymy pamięć. Wszystko to sprawia, że... młodniejemy! Nie tylko duchem” – w ten sposób do tańca zachęcają organizatorzy Fajfów Włochowskich.

Każde wydarzenie prowadzi inny DJ, jednak zawsze grane są znane i porywające do tańca przeboje. Pierwsza potańcówka w ramach cyklu odbyła się 12 lipca z udziałem DJ Wiki, najstarszej DJ-ki w Polsce.