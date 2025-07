Co robić w Warszawie w drugiej połowie wakacji? Sierpniowe atrakcje w stolicy

• 2 sierpnia, ul. Chłodna 20, godz. 18:00: Koncert z udziałem Alexandry Raikhliny (skrzypce), Ani Karpowicz (flet) i Aleksandry Hałat (fortepian).

• 3 sierpnia, Pomnik Umschlagplatz, godz. 18:00: Recital fortepianowy Łukasza Chrzęszczyka.

• 9 sierpnia, ul. Złota 62, godz. 18:00: Koncert Aperto String Quartet.

• 10 sierpnia, Pomnik Umschlagplatz, godz. 18:00: Koncert Ștefana Șimonca-Oprița (skrzypce) i Grzegorza Skrobińskiego (fortepian).

• 16 sierpnia, Przystanek tramwajowy Muranów 06, godz. 16:00: Spacer historyczny „Szlakiem kryjówek” poprowadzony przez Katarzynę Jankowiak.

• 16 sierpnia, ul. Miła 18, godz. 18:00: Koncert z udziałem Ani Karpowicz (flet), Marka Brachy (fortepian) i Dominika Płocińskiego (wiolonczela).

Reklama

• 17 sierpnia, Pomnik Umschlagplatz, godz. 18:00: Recital wiolonczelowy Karola Marianowskiego.

• 23 sierpnia, Chmielna 122, godz. 18:00: Koncert z udziałem Marty Wryk (mezzosopran) i Siny Kloke (fortepian).

• 24 sierpnia, ul. Tłomackie 3/5, godz. 14:00: Spacer historyczny „Artyści getta” poprowadzony przez dr. Szymona Pietrzykowskiego.

• 24 sierpnia, Pomnik Umschlagplatz, godz. 18:00: Koncert Julii Kociuban i Ilii Maximova (fortepian).

• 30 sierpnia, ul. Chłodna 24, godz. 14:00: Spacer historyczny „Śladami ostańców” poprowadzony przez Maszę Makarową.

• 30 sierpnia, ul. Złota 62, godz. 16:00: Koncert z udziałem Ani Karpowicz (flet), Marka Brachy (syntezator), Adama Eljasińskiego (klarnet), Magdy Bojanowicz (wiolonczela), Julianny Siedler-Smugi (perkusja), Michała Lazara (gitara elektryczna) i Uri Agnona.

Reklama

• 31 sierpnia, Nowy Plac Centralny, godz. 18:00: Koncert Sary Dragan (skrzypce) i Kenny’ego Broberga (fortepian).

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Pożegnalny spacer po CH Land

9 sierpnia 2025 roku, o godzinie 12:00, odbędzie się spacer pożegnalny po CH Land na Służewie. Wydarzenie ma na celu upamiętnienie centrum handlowego przed planowanym wyburzeniem. Spacer poprowadzą Aleksandra Stępień-Dąbrowska, historyczka sztuki, oraz przedstawiciele stowarzyszenia Miasto Jest Nasze – Mokotów. Uczestnicy będą mogli wspólnie dyskutować o historii obiektu, jego roli na przełomie mileniów oraz architekturze transformacji. Organizatorzy zachęcają do dzielenia się osobistymi wspomnieniami związanymi z CH Land.

Twórcze warsztaty i plener malarski nad Zalewem Bardowskiego

10 sierpnia 2025 roku, w godzinach 12-14, Klub Rejs przy ulicy Piotra Bardowskiego 2A zaprasza na bezpłatne warsztaty twórcze. Animatorki Domu Kultury Zacisze poprowadzą zajęcia, podczas których uczestnicy będą mogli stworzyć papierowe kwiaty z krepiny. W programie przewidziano również warsztaty konstruowania zwierzęcych zabawek z rolek po papierze toaletowym, co ma na celu propagowanie idei recyklingu. Dla zainteresowanych sztukami wizualnymi dostępny będzie miniplener malarski z sztalugami i kredkami pastelowymi. Wydarzenie skierowane jest do odbiorców w każdym wieku.

Reklama

Bezpłatne kajaki na Przystani Warszawa

W sierpniu 2025 roku SUP Academy zaprasza na bezpłatne zajęcia kajakowe w Porcie Czerniakowskim i na Wiśle. Wydarzenie odbędzie się we wtorki 12 i 16 sierpnia. Zajęcia będą miały miejsce na Przystani Warszawa w bazie SUP Academy. Uczestnicy będą pływać w dwuosobowych kajakach, a organizatorzy zapewniają kamizelki asekuracyjne. Na miejscu dostępne są szatnie, prysznice i szafki. Rezerwacja miejsca jest wymagana.

Obchody Święta Wojska Polskiego w Warszawie

W dniach 14 i 15 sierpnia 2025 roku w Warszawie odbędą się centralne obchody Święta Wojska Polskiego. 14 sierpnia, od godziny 10, przed Muzeum Wojska Polskiego dostępna będzie wystawa współczesnego sprzętu wojskowego, obejmująca również pojazdy armii sojuszniczych. Odwiedzający będą mieli okazję do rozmowy z żołnierzami oraz sprawdzenia umiejętności na symulatorach strzeleckich i saperskim torze przeszkód. W programie przewidziano także koncerty i tradycyjną wojskową grochówkę. Głównym punktem obchodów będzie defilada wojskowa, która odbędzie się 15 sierpnia 2025 roku o godzinie 12 na warszawskiej Wisłostradzie. W wydarzeniu weźmie udział ponad tysiąc żołnierzy oraz siły sojusznicze. Zaprezentowany zostanie najnowszy sprzęt wojskowy, w tym bojowe wozy piechoty Borsuk, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K, czołgi K2 i Abrams. Na niebie będzie można obserwować przelot samolotów F-16 oraz śmigłowców.

Maybelline New York Music Stories 2025 na Błoniach PGE Narodowego

W dniach 21 i 22 sierpnia 2025 roku na Błoniach PGE Narodowego odbędzie się festiwal „Maybelline New York Music Stories 2025”. Wydarzenie łączy koncerty muzyczne ze strefami poświęconymi makijażowi i trendom beauty. 21 sierpnia wystąpią Sobel, Wersow, Young Igi i Sara James. 22 sierpnia zaplanowano występy Otsochodzi, White 2115 i Sokoła. Dostęp do biletów wymaga zakupu produktów marki Maybelline New York za minimum 99 złotych brutto i ich odbioru w aplikacji Rossmann. Kolejne pule biletów zostaną udostępnione 4 i 6 sierpnia.

Rodzinna Strefa Sportu pod Pałacem Kultury i Nauki

Do 31 sierpnia 2025 roku, codziennie w godzinach od 10:00 do 20:00, przed Pałacem Kultury i Nauki, od strony Parku Świętokrzyskiego, działa Rodzinna Strefa Sportu. Nowa, bezpłatna przestrzeń rekreacyjna oferuje szereg atrakcji dla całej rodziny. Dostępne są tam: boisko do koszykówki 3x3, tor przeszkód typu Ninja, automatyczna ścianka wspinaczkowa, strefa dmuchańców dla dzieci oraz strefa chillout z leżakami. Wstęp na teren strefy jest wolny.

Reklama

Bielańskie Wyprzedaże Garażowe

Urząd Dzielnicy Bielany zaprasza na Bielańskie Wyprzedaże Garażowe, które odbędą się na terenie rekreacyjnym przy ulicy S. Żeromskiego 29. Ostatnia wyprzedaż w sierpniu odbędzie się 31 sierpnia 2025 roku, w godzinach 12-16. Na wyprzedażach znajdziemy m.in. ubrania, książki, płyty, zabawki, meble i sprzęty domowe. Wydarzenie promuje ideę zero waste.