Remonty ulic w czterech dzielnicach Warszawy. Drogowcy rozstrzygnęli przetargi

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie rozstrzygnął przetargi na remont i przebudowę ulic. Zmiany obejmą cztery ulice w Rembertowie, na Bemowie, Białołęce i Żoliborzu, a zakres prac wykracza daleko poza samo frezowanie nawierzchni.



Od początku wiosny ZDM systematycznie ogłasza przetargi, których celem jest kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej stolicy. Inwestycje te często wiążą się nie tylko z odnowieniem jezdni, ale również z gruntownymi remontami chodników, instalacją nowoczesnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nasadzeniami dodatkowej zieleni.

Reklama

Wygodniej i bezpieczniej na Żoliborzu

Na ulicy Broniewskiego, na odcinku od placu Grunwaldzkiego do ulicy Krasińskiego, trwają już prace mające na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców. Oprócz naprawy nawierzchni jezdni, firma Efekt zajmie się remontem azylu przy przejściu w okolicy placu Grunwaldzkiego. Wymieniona zostanie nawierzchnia zachodniego chodnika, a po wschodniej stronie zostanie on wyregulowany, by dostosować go do nowego poziomu jezdni. Remont obejmie również fragment drogi dla rowerów przy placu Grunwaldzkim. Koszt tych prac to nieco ponad 3 miliony złotych.

Nowy peron przystankowy i chodniki na Białołęce

Mieszkańcy Białołęki mogą spodziewać się znaczących usprawnień na ulicy Modlińskiej, między ulicami Ćwiklińskiej a Mehoffera. Zaplanowano tu wymianę nawierzchni zachodniej jezdni, a także odnowienie chodników, zjazdów i peronu przystankowego. Firma Porr, z którą ZDM podpisał już umowę, zajmie się również regulacją obrzeży jezdni i wymianą krawężników. Poza odtworzeniem istniejącej zieleni, wykonawca ma za zadanie założenie nowych zieleńców. Koszt tej inwestycji to trochę ponad 3,5 miliona złotych.

Marsa z nową nawierzchnią, na Bolimowskiej azyl i zieleń

Ulica Marsa w Rembertowie, na odcinku od ulicy Żołnierskiej do ulicy Franciszka Ilskiego, zyska nową nawierzchnię. Kierowcy, którzy do tej pory musieli mierzyć się z nierównościami i ubytkami, odczują znaczną poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Do realizacji tych prac wybrano firmę Colas, której oferta wyniosła niecałe 1,7 miliona złotych.