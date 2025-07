Zapomnij o Zalewie Zegrzyńskim. Wybierz to kąpielisko w miasteczku o postindustrialnym klimacie

Między Warszawą a Łodzią leży miasto, które przypomina tę ostatnią swoim postindustrialnym klimatem. W jego granicach położony jest zalew z kąpieliskiem podobnym do Zalewu Zegrzyńskiego. Zapraszamy na wycieczkę do Żyrardowa i nad Zalew Żyrardowski.



Żyrardów, nazywany polską stolicą lnu, to miejsce, w którym spacerując pośród budynków z czerwonej cegły można poczuć klimat XIX-wiecznego miasta fabrycznego. Coś dla siebie znajdą tu jednak nie tylko miłośnicy historii przemysłu, ale również ci, którzy szukają kontaktu z naturą, ucieczki od zgiełku wielkich metropolii i możliwości rekreacji nad wodą.

Zalew Żyrardowski czy Zalew Zegrzyński? Żyrardów czy Łódź?

Zalew Żyrardowski jest z pewnością mniej znany od jednego z najpopularniejszych mazowieckich kąpielisk – Zalewu Zegrzyńskiego. Ten ostatni co roku latem przyciąga tłumy turystów, wśród których znaleźć można wielu warszawiaków. Nie powinno to dziwić, ponieważ kąpielisko dzieli od stolicy zaledwie około 30 km. Miejsce oferuje szereg atrakcji sprzyjających zarówno odpoczynkowi, jak i wielu aktywnościom nad wodą i na plaży.

Nie wszyscy wiedzą jednak, że w innym kierunku od stolicy – niewiele dalej – zlokalizowany jest Zalew Żyrardowski. Wycieczkę nad Zalew Żyrardowski warto połączyć ze zwiedzaniem samego miasta. Żyrardów ze swoją przemysłową historią i industrialną architekturą wyjątkowo przypomina odległą o około 90 km Łódź.

Wypożyczalnia sprzętu wodnego nad Zalewem Żyrardowskim Foto: Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miasta Żyrardowa

Zamiast wybierać się z Warszawy do Łodzi czy w przeciwnym kierunku – nad Zalew Zegrzyński – proponujemy jedną wycieczkę do mniej znanych, ale równie interesujących miejsc. W Żyrardowie, który – podobnie jak Łódź – związany był z przemysłem włókienniczym, zobaczymy postindustrialną architekturę, dawne maszyny przędzalnicze i przekonamy się, jak kiedyś wyglądało tu życie. Z kolei nad Zalewem Żyrardowskim odpoczniemy po trudach wędrówki. Kąpielisko da nam wiele możliwości spędzenia czasu wolnego – od leniwego plażowania do aktywnego uprawiania sportów wodnych. Zapraszamy na wycieczkę do Żyrardowa i nad Zalew Żyrardowski.