Nowe baseny letnie tylko godzinę drogi z Warszawy. Świetna zabawa dla całej rodziny

Ile kosztują bilety na baseny letnie w Mińsku Mazowieckim?

Za bilet normalny, uprawniający do korzystania z jednego wejścia, należy zapłacić 40 zł. Koszt biletu ulgowego to 25 zł. Z biletów ulgowych mogą korzystać dzieci od 4. roku życia, młodzież szkolna i studenci. Bilety ulgowe przysługują także emerytom, rencistom i osobom powyżej 65. roku życia. Za wejście na basen dziecka do 4. roku życia należy zapłacić 8 zł.

Jest też dostępna opcja promocji „Happy hours”, czyli korzystanie z obiektu w ciągu 2 godzin przed zamknięciem (od poniedziałku do piątku). W tym przypadku za kąpiel w basenach zewnętrznych zapłacimy odpowiednio: 15 zł (bilet normalny), 10 zł (bilet ulgowy) lub 3 zł (dzieci poniżej 4 lat).

Baseny MOSiR Mińsk Mazowiecki. Z tych atrakcji można korzystać latem

Na szukających ochłody czeka basen rekreacyjny o długości 22 metrów z pomostem do opalania. Najmłodsi zwiedzający mają do dyspozycji nowoczesny, wodny plac zabaw. Maluchy mogą skorzystać z kolorowych zjeżdżalni i bawić się na placu z tryskaczami. W skład wodnego placu zabaw wchodzą m.in. grzybki zraszające, kaskady i wodospady. Jest też nowoczesne jacuzzi, które pomieści 12 osób. Pomiędzy kolejnymi sesjami pływania można pograć na boisku do siatkówki plażowej lub poopalać się na piaszczystej plaży.

Z myślą o większej liczbie odpoczywających zagospodarowano także „plażę” trawiastą. To komfortowe miejsce do leżakowania pod parasolami. Wypożyczenie leżaków jest płatne, ale nie ma przeszkód, aby zabrać np. własny koc lub karimatę. Na miejscu można również kupić napoje i zjeść posiłek w strefie gastronomicznej.

Co zrobić, gdy pogoda nie sprzyja?

Planowanej wycieczki nie trzeba odwoływać, można ją jednak lekko zmodyfikować. Ośrodek MOSiR w Mińsku Mazowieckim to nie tylko baseny letnie, ale także m.in. aquapark i basen kryty. W hali basenowej można sprawdzić swoje umiejętności na sześciotorowym basenie pływackim o powierzchni 400m2. Dzieci i młodzież warto zabrać na basen rekreacyjny. Maluchy mogą kąpać się w brodzikach, a starsze dzieci zjechać 73-metrową zjeżdżalnią ślimakową. Na użytkowników ośrodka czeka także nowoczesna wanna do hydromasażu.

Miłośnicy pływania mogą urozmaicić wizytę w ośrodku sportowym korzystając m.in.:

z sauny suchej i parowej,

ze ściany wspinaczkowej,

z zewnętrznej siłowni plenerowej,

z kortu tenisowego.

Dzieci można zabrać na nowoczesny plac zabaw ze zjeżdżalniami, huśtawkami i elementami do wspinania. Na terenie stadionu sportowego w Mińsku Mazowieckim znajduje się m.in. parkour park (ciekawa opcja dla nastolatków). Wycieczkę letnią warto ukierunkować na rekreacyjny pobyt na basenach. Zimą w ośrodku działa sztuczne lodowisko, a w bezpośredniej okolicy placówki wytyczono trasę do uprawiania narciarstwa biegowego.